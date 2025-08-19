Bích Tuyền xin lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới 2025

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đã rất gần, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vừa nhận tin không vui khi VĐV chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền quyết định không tham dự giải đấu vì lý do cá nhân.

Bích Tuyền xin rút lui ở giải đấu sắp tới

Theo thông tin mới nhất, đội tuyển sẽ có 13 vận động viên chính thức sang Thái Lan thi đấu, giảm một người so với danh sách đăng ký ban đầu 14 người. Bích Tuyền là trường hợp duy nhất xin rút lui, nguyên nhân chính được xác nhận là do chuyện gia đình.

Theo đó, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cho biết đội tuyển đã nhận được báo cáo về việc Bích Tuyền xin rút lui vì lý do gia đình, đây là trường hợp bất khả kháng và sẽ được xem xét kỹ trước khi có quyết định cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi thiếu Bích Tuyền

Danh sách tuyển Việt Nam dự giải có nhiều gương mặt sáng giá như Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy cùng nhiều cầu thủ trụ cột khác. Trước thông tin Bích Tuyền xin rút, cô vẫn góp mặt trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 16/8 vừa qua và cũng có thể ra sân ở trận gặp Kenya vào tối 19/8.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 20/8, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải vô địch thế giới 2025.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới không có tên Bích Tuyền