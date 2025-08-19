Bích Tuyền rút lui khỏi giải bóng chuyền thế giới: Chuyên gia lo lắng, fan cảm thông

👍 Fan ngỡ ngàng nhưng thông cảm trước việc Bích Tuyền rút lui

Thông tin Nguyễn Thị Bích Tuyền, tay ghi điểm số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ xin rút lui chỉ một ngày trước khi đội lên đường dự giải vô địch thế giới 2025 đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và xôn xao. Dù nguyên nhân được phía vận động viên và ban huấn luyện đưa ra là vì "lý do gia đình", nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự hoài nghi nhưng đa phần đều ủng hộ số 10 của tuyển Việt Nam.

Fan mong muốn Bích Tuyền dũng cảm chứng minh để sau đó có thể đàng hoàng chơi cho đội tuyển Việt Nam

Không ít người ủng hộ quyết định của Bích Tuyền, cảm thông rằng cô cần bảo vệ bản thân giữa áp lực dư luận và những nghi ngờ không đáng có.

Một tài khoản chia sẻ: "Ai nói gì nói tôi vẫn ủng hộ quyết định của Bích Tuyền, không những bảo vệ chính bản thân mà còn cả vì lợi ích của đội tuyển".

Một fan khác thì động viên: "Bích Tuyền là niềm tự hào của bóng chuyền Việt, mong mọi người ngừng suy đoán để cô ấy có thể bình tâm thi đấu khi trở lại".

Mặt khác, cũng có quan điểm, đề nghị các bên cần nhìn nhận sự việc với thái độ tôn trọng vận động viên, tránh gây áp lực quá mức: "Hãy để Bích Tuyền được yên, họ cũng là con người, cũng phải có lúc đối mặt khó khăn", một fan nhấn mạnh.

⚡ HLV Phạm Văn Long cho rằng tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi thiếu Bích Tuyền

HLV trưởng bóng chuyền nữ Thông tin Đông Bắc nói về việc Bích Tuyền xin rút lui: “Tôi đánh giá việc thiếu vắng Bích Tuyền sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Qua giải SEA V-League 2025 vừa qua, mọi người có thể thấy Bích Tuyền đang chiếm hơn một nửa sức mạnh nơi hàng công của đội tuyển, nhất là khi các chủ lực khác, trong đó có Thanh Thúy đang không có được phong độ cao".

Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng như cả đội tuyển bắt buộc phải khắc phục, có phương án vượt qua khó khăn này, chứ không thể phụ thuộc vào một cá nhân nào đó. Tôi cho rằng việc vắng Bích Tuyền sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần thi đấu của toàn đội vì các em đều là VĐV chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất vẫn là ban huấn luyện phải làm tốt cả công tác chuyên môn lẫn tinh thần”.

Nhận xét về hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025 tới đây, HLV Phạm Văn Long nói: “Tôi đã xem trận đấu giữa tuyển Kenya và Tây Ban Nha trước đó, đội bóng đến từ châu Phi thi đấu rất tốt, thể lực và sức mạnh ấn tượng, tốt hơn tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu ở giải vô địch thế giới tới đây, tuyển Kenya vẫn thi đấu tốt như vậy thì sẽ khó cho tuyển Việt Nam, ngay cả khi đội bóng của ta có Bích Tuyền trong đội hình. Vì vậy trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam với Kenya trước thềm giải đấu là rất quan trọng”.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).