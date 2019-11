Bi Nguyễn đấu "Nữ hoàng Muay" ở ONE Championship: "Hét lửa" thị uy nhà vô địch

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 15:11 PM (GMT+7)

(TIn thể thao, tin võ thuật) Gặp thách thức cực lớn mang tên Nong Stamp (Thái Lan) nhưng võ sỹ gốc Việt - Bi Nguyễn hoàn toàn tự tin trong trận đấu thứ 4 tại ONE Championship.

MMA Sự kiện:

Mới chỉ tới đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á - ONE Champioship kể từ tháng 4/2019 tuy nhiên nữ võ sỹ người Mỹ gốc Việt - Bi Nguyễn mau chóng trở thành một trong những ngôi sao được chú ý. "Chào sân" bằng màn đo ván chất lượng đối thủ Dwi Wulan và giờ đây cô gái 31 tuổi đứng trước một trong những trận đấu lớn nhất sự nghiệp khi đối thủ vào ngày 8/11 tới đây là Nong Stamp.

Bi Nguyễn tìm ra cách hạ đối thủ đẳng cấp vào ngày 8/11

Với Stamp không cần phải giới thiệu quá nhiều, bởi võ sỹ 28 tuổi Thái Lan đang sở hữu 2 đai vô địch thế giới ở nội dung Muay và Kickboxing của ONE Championship. Phải đối đầu với một đối thủ đẳng cấp như vậy nhưng Bi Nguyễn chẳng hề nao núng.

Cô chia sẻ với giới truyền thông: "Đối với tôi, nếu biết điểm mạnh của đối thủ tôi sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, dễ dàng hơn. Tôi thích chiến đấu với một nhà vô địch hơn là một đối thủ vô danh, sẽ có nhiều thứ bạn không thể lường trước được từ họ".

"Tôi đã lao vào luyện tập kể từ khi biết tin sẽ đấu với cô ấy (Stamp). Tôi đã lên kế hoạch cụ thể, tôi thực sự biết cách để đấu với đối thủ này. Tôi sẽ khai thác triệt để điểm yếu của cô ấy, đó sẽ là nền tảng để kết thúc cuộc chiến", Bi Nguyễn "dọa" nhà vô địch Thái Lan.

Mới đến ONE vào tháng 4 nhưng vào ngày 8/11 sắp tới Bi Nguyễn đã chơi trận thứ 4 tại đây

Tính đến thời điểm hiện tại Bi Nguyễn đã chơi 3 trận tại ONE Championship sau 7 tháng gia nhập, cô để thua 1 trận và thắng 2. Số trận thắng đó sẽ tăng lên nếu võ sỹ 31 tuổi đả bại Nong Stamp ở trận đấu sắp tới. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ vào tối 8/11, Bi Nguyễn sẽ trở thành cái tên gây bất ngờ nhất tại ONE Championship: Masters Of Fate diễn ra tại nhà thi đấu Mall of Asia, Manila (Philippines).