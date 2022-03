Ánh Viên bỏ ngỏ giấc mơ SEA Games

Vắng hàng loạt hảo thủ trong thành phần đội dự tuyển quốc gia đang bận tập huấn dài ngày tại châu Âu, Giải Bơi vô địch quốc gia 2022 (hồ ngắn 25 m) diễn ra tại TP Huế chính là cơ hội tỏa sáng của rất nhiều kình ngư tài năng khác. Trong số này, sự hiện diện của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên đã tạo động lực thi đấu cho không ít tài năng trẻ khi tất cả đều mong mỏi bắt kịp hoặc vượt qua thành tích của đàn chị có biệt danh "tiểu tiên cá".

Dù không phá bất cứ kỷ lục quốc gia nào nhưng Ánh Viên vẫn là ngôi sao sáng nhất của đường đua xanh toàn quốc năm nay. Sau 4 ngày tranh tài, Ánh Viên giành được 14 HCV, trong đó thành tích 4 phút 52 giây 39 ở cự ly bơi 400 m hỗn hợp, chỉ kém khoảng 20 giây so với kỷ lục quốc gia do chính cô thiết lập từ tháng 3-2016 (4 phút 32 giây 19).

Hai lần xuống nước không thể giành vàng của Ánh Viên là ở các nội dung 100 m ếch nữ (thua đàn em Võ Thị Mỹ Tiên của Long An) và cự ly tiếp sức 4 x 200 m nữ tự do (đội bơi Quân đội tiếp tục nhường bước ê-kíp bơi Long An). Dẫu vậy, cựu tuyển thủ quốc gia vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của bản thân khi áp lực thành tích không còn là gánh nặng với chính cô sau nhiều năm chinh chiến quốc tế.

Ánh Viên trên đường bơi 50 m bướm Ảnh: ANH ĐĂNG

Sau 4 ngày tranh tài, cặp chị em Ánh Viên - Quang Thuấn góp công lớn giúp đoàn Quân đội củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 18 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ. Bị đối thủ bỏ khá xa ở ngôi đầu nhưng đoàn xếp thứ nhì An Giang vẫn tự hào khi một mình cựu tuyển thủ Le Nguyen Paul mang về 2 kỷ lục quốc gia mới ở các nội dung 50 m ngửa và 200 m hỗn hợp nam. Bên cạnh đó, kình ngư 29 tuổi này cũng có quyền tự hào khi tham gia vào tất cả 9 HCV tính đến thời điểm này của đoàn An Giang.

Người hâm mộ cho rằng với phong độ thi đấu ấn tượng như đã thể hiện trong thời gian qua, Ánh Viên xứng đáng góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia để tranh tài ở SEA Games 31. Vấn đề là chính Ánh Viên đã nộp đơn xin rời đội tuyển và khả năng quay lại đội tuyển lúc này phụ thuộc vào ý chí cũng như quyết tâm của bản thân cô. Theo một lãnh đạo bộ môn bơi (Tổng cục TDTT), cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở để chào đón Ánh Viên trở lại.

Hiện tại, tuyển bơi Việt Nam đang tập huấn tại Hungary và sẽ trở về nước vào cuối tháng 4 để thi đấu tại giải tiền SEA Games rồi SEA Games 31.

