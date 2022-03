Ánh Viên “ẵm” 8 HCV sau 2 ngày thi đấu, em trai phá kỷ lục quốc gia

Tại ngày thi đấu thứ 2 giải bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2022 diễn ra sáng ngày 2/3 tại Huế, Nguyễn Quang Thuấn, em trai ruột của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m hỗn hợp.

Chị em kình ngư Ánh Viên đang thi đấu cực kỳ ấn tượng tại giải VĐQG (bể 25m) 2022

Với thành tích 4 phút 11 giây 81, nam VĐV 15 tuổi đã vượt qua kỷ lục cũ 4 phút 15 giây 11 của Nguyễn Trần Hùng lập hồi tháng 3/2019. Trước đó, Quang Thuấn cũng đã giành HCV ở nội dung 200m tự do với thành tích 1 phút 49 giây 80.

Nếu như cậu em trai phá kỷ lục quốc gia thì cô chị Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc không kém khi giành được đến 8 HCV chỉ trong 2 ngày đầu thi đấu.

Cụ thể, Ánh Viên đã giành chiến thắng ở các nội dung 50m bơi bướm, 100m bơi ngửa, tiếp sức 4x100m tự do nữ, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ ở ngày thi đấu mở màn (1/3) và giành tiếp 4 HCV ở các nội dung 100m tự do, 100m hỗn hợp, 800m tự do, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ ở ngày thi đấu thứ 2 (2/3) mới đây.

Với sự xuất sắc của Ánh Viên và Quang Tuấn, đoàn Quân Đội đang tạm dẫn đầu BXH huy chương với 10 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là An Giang (4 HCV).

Giải bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2022 diễn ra từ ngày 1-6/3. Giải đấu này không có sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Thị Mỹ Thảo hay Phạm Thị Vân do đang tập huấn tại Hungary chuẩn bị cho SEA Games 31.

