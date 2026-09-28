9,90 giây và 19,88 giây: “Thần đồng điền kinh” Thái Lan Puripol Boonson đã tiến gần Olympic đến đâu?

Ở tuổi 20, Puripol Boonson đang sở hữu một bộ thành tích đủ khiến điền kinh châu Á phải chú ý. Tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya, “thần đồng” tốc độ của Thái Lan liên tiếp chạy 9,95 giây ở vòng loại, 9,91 giây ở bán kết và 9,90 giây ở chung kết 100m, qua đó giành HCV và hai lần phá kỷ lục ASIAD. Chưa dừng lại, anh tiếp tục chạy 19,88 giây ở chung kết 200m, trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên phá mốc 20 giây ở cự ly này và san bằng kỷ lục châu Á của Xie Zhenye lập năm 2019.

Những con số ấy đặt ra một câu hỏi thú vị: Puripol Boonson đã tiến gần đến đẳng cấp Olympic đến đâu?

“Thần đồng điền kinh” Thái Lan - Puripol Boonson. Ảnh: Siam Sport.

Puripol Boonson - Từ “thần đồng” đến nhà vô địch châu Á

Puripol Boonson sinh ngày 13/1/2006 và mới 20 tuổi. Hồ sơ của World Athletics hiện ghi nhận thành tích tốt nhất của anh là 9,90 giây ở 100m, được thiết lập ngày 25/9/2026; trước ASIAD, thành tích tốt nhất năm 2026 của anh ở 200m là 20,03 giây.

Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở hai con số cuối cùng.

Ở 100m ASIAD 2026, Puripol Boonson chạy 9,95 giây ở vòng loại, 9,91 giây ở bán kết rồi 9,90 giây trong trận chung kết. Như vậy, anh trải qua cả ba vòng đấu đều dưới 10 giây – một sự ổn định đáng chú ý ở một giải đấu lớn. Đặc biệt, 9,91 giây ở bán kết đã phá kỷ lục ASIAD 9,92 giây, trước khi chính Puripol Boonson tiếp tục hạ kỷ lục xuống 9,90 giây ở chung kết.

Ở 200m, câu chuyện còn đặc biệt hơn. Puripol Boonson từng chạy 20,03 giây tại Taiwan Open ngày 7/6/2026 để lập kỷ lục Thái Lan. Tại ASIAD, anh chạy 20,10 giây ở bán kết, phá kỷ lục ASIAD cũ 20,14 giây. Sau đó, 19,88 giây ở chung kết không chỉ giúp anh giành HCV mà còn xóa chính kỷ lục ASIAD vừa thiết lập, đồng thời phá kỷ lục quốc gia 20,03 giây. Quan trọng nhất, thành tích này ngang với kỷ lục châu Á 19,88 giây của VĐV Trung Quốc Xie Zhenye.

Nói cách khác, Puripol Boonson không còn đơn thuần là một tài năng Đông Nam Á. Anh đã bước vào nhóm những VĐV tốc độ hàng đầu châu lục.

Nhưng Olympic là một câu chuyện hoàn toàn khác

Đây chính là điểm cần nhìn nhận một cách thực tế. 9,90 giây là thành tích rất mạnh ở châu Á, nhưng chưa đồng nghĩa Puripol Boonson đã đứng trước ngưỡng huy chương Olympic. Thậm chí, để hình dung sự khắc nghiệt của đấu trường này, chỉ cần nhìn lại Olympic Paris 2024.

Tại Paris, Puripol Boonson từng lọt vào bán kết 100m khi mới 18 tuổi. Anh chạy 10,14 giây và đứng thứ chín ở lượt bán kết, qua đó không vào chung kết. Trong cùng lượt chạy, Kishane Thompson đạt 9,80 giây và Fred Kerley 9,84 giây để giành hai vị trí đầu.

Ở Paris, độ sâu của nội dung 100m thậm chí được World Athletics mô tả là chưa từng có: một VĐV chạy dưới 10 giây ở bán kết vẫn không thể vào chung kết. Benjamin Richardson chạy 9,95 giây nhưng bị loại; Abdul Hakim Sani Brown chạy 9,96 giây cũng không vào chung kết.

Và trong trận chung kết, 8 VĐV đều chạy từ 9,79 đến 9,91 giây. Noah Lyles giành HCV với 9,79 giây, Kishane Thompson cũng đạt 9,79 giây, Fred Kerley giành HCĐ với 9,81 giây. VĐV đứng thứ tám vẫn chạy 9,91 giây.

Điều đó có nghĩa: 9,90 giây của Puripol Boonson nếu đặt vào chung kết Olympic Paris 2024 sẽ nằm trong vùng cạnh tranh huy chương, nhưng chưa bảo đảm một vị trí trên bục. Khoảng cách giữa một thành tích đủ gây chấn động ở ASIAD và một tấm huy chương Olympic vì thế vẫn tồn tại.

Puripol Boonson đạt thông số 9,90 giây ở nội dung 100m tại ASIAD 2026.

19,88 giây mới là tín hiệu đặc biệt

Nếu 9,90 giây cho thấy Puripol Boonson đã tiến rất xa ở 100m, thì 19,88 giây ở 200m lại mở ra một câu chuyện hấp dẫn hơn.

Kỷ lục châu Á hiện vẫn là 19,88 giây của Xie Zhenye, thiết lập tại Diamond League ở London năm 2019. Puripol Boonson đã chạy đúng con số ấy tại ASIAD 2026.

Nhưng để hiểu 19,88 giây đáng giá thế nào ở Olympic, hãy nhìn vào chung kết 200m Paris 2024. Letsile Tebogo giành HCV với 19,46 giây, Kenneth Bednarek giành HCB với 19,62 giây và Noah Lyles nhận HCĐ với 19,70 giây. VĐV đứng thứ tư Erriyon Knighton chạy 19,99 giây.

Nếu Puripol Boonson đạt 19,88 giây trong trận chung kết Olympic Paris, về mặt thành tích thuần túy, anh sẽ nhanh hơn người đứng thứ tư 0,11 giây và nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương.

Đó là lý do 19,88 giây quan trọng hơn một tấm HCV ASIAD đơn thuần. Nó cho thấy Puripol Boonson đã bắt đầu chạm vào vùng thành tích từng xuất hiện trong những cuộc đua Olympic.

Tuy nhiên, cũng cần tránh biến phép so sánh này thành kết luận rằng Puripol Boonson chắc chắn đủ sức giành huy chương Olympic. Olympic không phải một cuộc thi chỉ dựa trên thành tích tốt nhất từng đạt được. Đó là cuộc đấu mà VĐV phải vượt qua vòng loại, bán kết và chung kết trong những ngày thi đấu liên tiếp, dưới áp lực cực lớn. Chỉ một sai số nhỏ ở xuất phát, một cú mất nhịp trong đoạn cua 200m hay một ngày phong độ không đạt đỉnh cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả.

Khoảng cách lớn nhất lúc này không còn là Đông Nam Á

Điều thú vị nhất trong hành trình của Puripol Boonson là đối thủ tham chiếu của anh đang thay đổi.

Vài năm trước, câu chuyện xoay quanh việc một VĐV Thái Lan có thể phá mốc 10 giây hay một VĐV Đông Nam Á có thể chạy 200m dưới 20 giây hay không. Giờ đây, Puripol Boonson đã làm được cả hai.

Ở ASIAD 2026, anh trở thành VĐV Thái Lan thứ hai sau huyền thoại Anan Ratanapol giành HCV cả 100m lẫn 200m trong cùng một kỳ Đại hội. Anan từng lập cú đúp này tại ASIAD 1970. Puripol Boonson vì thế không chỉ viết thêm một chương cho cá nhân mà còn nối lại một cột mốc đã cách đây hơn nửa thế kỷ của điền kinh Thái Lan.

Nhưng mục tiêu tiếp theo không thể chỉ là Đông Nam Á hay châu Á.

Puripol Boonson đạt thông số 19,88 giây ở nội dung 200m tại ASIAD 2026. Ảnh:

“Bây giờ tôi muốn có huy chương tại giải vô địch thế giới và Olympic”, Puripol Boonson tuyên bố sau màn trình diễn gây chấn động ở ASIAD.

Phát biểu ấy không còn mang dáng dấp của một giấc mơ xa vời. Nó đã có nền tảng từ những con số cụ thể.

Puripol Boonson từng mới 18 tuổi khi vào bán kết Olympic Paris 2024, dù chỉ chạy 10,14 giây ở vòng đấu này. Hai năm sau, anh đã nâng thành tích 100m lên 9,90 giây và 200m lên 19,88 giây. Đó là bước tiến khổng lồ trong thời gian rất ngắn.

2028 sẽ là phép thử thật sự

Puripol Boonson vẫn còn rất trẻ nếu so với một VĐV chạy nước rút đỉnh cao. Điều đó mở ra khả năng anh tiếp tục cải thiện kỹ thuật xuất phát, khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa và đặc biệt là khả năng duy trì tốc độ ở 200m.

Nhưng cũng chính vì vậy, giai đoạn từ nay đến Olympic Los Angeles 2028 sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Thành tích 9,90 và 19,88 giây cho thấy Puripol Boonson đã có tốc độ để bước vào cuộc chơi lớn. Điều còn phải chứng minh là khả năng tái hiện tốc độ ấy thường xuyên trước những đối thủ có chiều sâu rất lớn ở Mỹ, Jamaica, Botswana, Nam Phi và nhiều cường quốc điền kinh khác.

Nếu chỉ nhìn vào những gì đã xảy ra tại ASIAD 2026, có thể nói Puripol Boonson đã rút ngắn đáng kể khoảng cách từ một tài năng Đông Nam Á tới nhóm VĐV có thể cạnh tranh ở Olympic. Nhưng giữa “có khả năng cạnh tranh” và “có huy chương” vẫn là một khoảng cách rất lớn.

9,90 giây nói rằng anh đã bước vào vùng tốc độ đỉnh cao của châu Á.

19,88 giây nói rằng anh đã chạm tới kỷ lục châu lục và vùng thành tích từng đủ sức cạnh tranh huy chương Olympic.

Còn Los Angeles 2028 sẽ trả lời câu hỏi quan trọng nhất: Puripol Boonson có thể biến những con số gây kinh ngạc ở Nagoya thành một vị trí trên bục Olympic hay không?

Ở tuổi 20, anh vẫn còn thời gian để tìm câu trả lời.