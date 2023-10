7 ngôi sao toả sáng tại ASIAD, hứa hẹn vươn tầm thể thao thế giới

ASIAD 2023 đã chính thức khép lại tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tối 8/10, sau hơn 2 tuần diễn ra, sự kiện đã chứng kiến nhiều kỷ lục, và nhiều tên tuổi mới. Chủ nhà Trung Quốc có số ngôi sao vượt trội, thể hiện qua việc họ đoạt 201 HCV, nhưng Hàn Quốc, Triều Tiên, Bahrain... cũng có những cá nhân xuất sắc tại Á vận hội.

An Chang Ok là một trong số 7 VĐV tỏa sáng tại ASIAD 19, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn

Huang Yuting (bắn súng, Trung Quốc)

Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những xạ thủ trẻ tài năng, và Huang Yuting chắc chắn là người tiếp theo trong danh sách này. Là một trong những ngôi sao đang lên được nhắc đến nhiều nhất tại ASIAD, cô gái 17 tuổi gốc Chiết Giang đã giành được 3 HCV ở nội dung 10m súng trường hơi nữ cá nhân, đồng đội và đồng đội hỗn hợp.

Trên thực tế, Huang đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình sau khi giành được 2 HCV và 1 HCB khi ra mắt quốc tế tại giải vô địch thế giới ISSF 2022 ở Ai Cập, mang về suất tham dự Olympic 2024 cho Trung Quốc.

Pan Zhanle (bơi, Trung Quốc)

Đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã chứng tỏ sự thống trị của họ ở châu Á 19 khi giành được 28 HCV, kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, ngoài những HCV, chủ nhà còn giới thiệu được nhiều tài năng mới, trong đó Pan Zhanle là một trong những ngôi sao sáng nhất.

VĐV 19 tuổi giành được 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ tại Hàng Châu, đồng thời lập kỷ lục châu Á mới ở nội dung 100m tự do nam với thành tích 46,97 giây. Thành tích nhanh thứ năm lịch sử và chỉ kém kỷ lục thế giới 0,11 giây.

Puripol Boonson (điền kinh, Thái Lan)

VĐV "chạy nước rút" Puripol Boonson của Thái Lan về thứ hai trong trận chung kết 100 m nam với thời gian 10,02 giây, sau Xie Zhenye của Trung Quốc (với thành tích 9,97 giây).

Năm ngoái tại SEA Games, VĐV 17 tuổi này đã phá kỷ lục quốc gia 100 m nam kéo dài 23 năm của Thái Lan và giành 3 HCV tại sự kiện thể thao Đông Nam Á. Tại giải vô địch châu Á gần đây, Puripol là thành viên của đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x100m.

Từ chức vô địch SEA Games tới chức vô địch châu Á chỉ trong một năm, sự phát triển của Boonson là một hiện tượng và những người đam mê điền kinh chờ đợi ngôi sao này tiếp tục tỏa sáng.

Hsu Hao Hung (cờ vây, Đài Loan (TQ))

Ke Jie (Trung Quốc) và Shin Jin Seo (Hàn Quốc) là những ứng cử viên được yêu thích nhất cờ vây, nhưng Hsu Hao Hung đã khiến họ choáng váng ở ASIAD 19. Kỳ thủ 22 tuổi, không có kết quả thi đấu quốc tế lớn nào trước khi giành đánh bại Shin và Ke để giành HCB ASIAD. Trẻ trung, chăm chỉ và có thái độ tích cực, Hsu đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả tại Á vận hội.

An Chang Ok (thể dục dụng cụ, CHDCND Triều Tiên)

An Chang Ok của CHDCND Triều Tiên đã gây ấn tượng trong ngày khai mạc vòng chung kết nội dung dụng cụ thể dục dụng cụ bằng cách giành lấy tấm HCV. An cũng là thành viên của đội tuyển nữ thể dục dụng cụ CHDCND Triều Tiên đã giành được HCĐ.

Miyuu Kihara/Miwa Harimoto (bóng bàn, Nhật Bản)

Ra mắt tại Đại hội thể thao châu Á, Miyuu Kihara 19 tuổi và Miwa Harimoto 15 tuổi chắc chắn thu hút nhiều sự quan tâm ở Hàng Châu. Bộ đôi thiếu niên tiến vào bán kết đôi nữ bóng bàn với chiến thắng 3-1 trước cặp chủ nhà Sun Yingsha và Wang Manyu.

Nội dung đôi nữ chưa phải là nội dung thi đấu Olympic nên Kihara và Harimoto nên cả hai cần thể hiện tài năng ở nội dung đánh đơn để có thể đại diện cho bóng bàn Nhật Bản tham dự Olympic Paris 2024 tại Pháp.

