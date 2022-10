3 siêu nhân thể hình "khổng lồ" châu Á khiến đối thủ Âu Mỹ e ngại

Hầu hết những người từng đứng trên sân khấu thể hình hàng đầu thế giới đều là những người đàn ông cơ bắp tới từ Âu Mỹ. Không thể phủ nhận rằng thể hình người châu Á thua kém người Âu Mỹ không chỉ là vấn đề về gen, mà còn là vấn đề tài năng, và sự nỗ lực. Không phải ai cũng có đủ sự kiên trì để tập luyện thể hình với cường độ cao, để trở thành 1 siêu VĐV thể hình, người châu Á cần có tài năng và sự chăm chỉ.

Hidemao Yamagishi (Nhật Bản), Huang Zhexun (Hàn Quốc) và Lu Chenhui (Trung Quốc)...là một trong những lực sĩ giúp thể hình châu Á "nở mày nở mặt" khi tham dự các cuộc thi thể hình thế giới.

1. Hidetada Yamagishi (Nhật Bản) là một trong những vận động viên thể hình hàng đầu thế giới. Anh đã nhiều lần lọt vào Top 10 của cuộc thi Mr Olympia. VĐV Nhật Bản có chiều cao 1m63, nặng 100 kg, sở hữu những thớ cơ săn chắc, được tô điểm bằng những sợi gân hằn lên cơ thể, ở mỗi cuộc thi thế giới Yamagishi thực sự nổi bật so với các đối thủ. Yamagishi từng là chuẩn mực, phá vỡ những định kiến về thể hình châu Á.

2. Hwang Chul Soon (Hàn Quốc), lực sĩ từng được mệnh danh là "Quái vật thể hình" có cơ bắp lớn nhất Hàn Quốc và châu Á trong quá khứ với chiều cao 1m78 và nặng 100 kg. Chul Soon (hiện 38 tuổi) từng được giới chuyên gia nhận định là có cơ thể hơn người, sở hữu thể hình "cổ điển", vai rộng, cơ lưng đẹp, đặc biệt là cơ bụng 8 múi. Chul Soon từng vô địch thể hình Hàn Quốc năm 2010, vô địch thế giới 2012, năm 2014 anh cũng vô địch giải Musclemania Universe. Chul Soon thực sự là niềm tự hào, tấm gương của thể hình châu Á.

3. Chen Hui (Trung Quốc). Cũng giống như "Quái vật thể hình" Chul Soon, Chen Hui đã nhiều lần giành chức vô địch thể hình quốc gia Trung Quốc, bên cạnh đó anh lên ngôi ở giải châu Á, hiện tại đang tới việc chinh phục các sự kiện quốc tế. Nếu giành được một danh hiệu Mr Olympia, chắc chắn lực sĩ Trung Quốc sẽ vượt qua tầm ảnh hưởng mà Chul Soon đã gây dựng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/3-sieu-nhan-the-hinh-34khong-lo34-chau-a-khien-doi-thu-au-my-e...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/3-sieu-nhan-the-hinh-34khong-lo34-chau-a-khien-doi-thu-au-my-e-ngai-c28a41556.html