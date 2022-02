Ngày Thần Tài 2022 là ngày nào? Có nhất thiết phải mua vàng mới đem lại may mắn?

Ngày Thần Tài 2022 là ngày nào?

Theo các chuyên gia văn hóa, ngày Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Ngày Thần Tài năm 2022 rơi vào thứ Năm ngày 10 tháng 2 năm 2022 Dương lịch.

Dân gian xem đây là ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng thần tài, cầu mong một năm bình an, gặp nhiều tài lộc.

Vía Thần Tài 2022 sẽ vào thứ Năm - ngày 10 tháng 2 Dương lịch

Ngoài vàng, mua gì để mang lại tài lộc?

Theo các chuyên gia phong thủy, vàng là tượng trưng cho tinh túy của trời đất, trải qua hàng triệu năm hình thành; vàng còn là biểu tượng cho sự tích lũy về của cải tài chính bởi người dân Việt Nam từ lâu có đức tính cần cù, chịu khó lao động nên khi có tiền tích lũy, nhiều người thường có xu hướng mua vàng. Chính vì vậy, vàng trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng. Khi mua vàng vào ngày Vía Thần tài, người ta có cảm giác sẽ được Thần tài tương trợ.

Những năm trước, vào ngày này, người dân xếp hàng từ từ mờ sáng, chờ đợi vàng tiếng đồng hồ để mua vàng cầu may. Tuy nhiên, giá vàng hiện đang ở mức cao kỷ lục, vượt 63 triệu đồng/lượng, vào ngày Thần tài còn có thể tăng "sốc". Vì thế, có nhất thiết phải mua vàng vào ngày Thần tài hay không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Thực tế, phong trào đi mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài là một quan niệm mới tại Việt Nam trong một vài năm gần đây. Đây không phải là một truyền thống từ xưa được ông cha ta truyền lại. Để cầu may mắn, sung túc trong năm mới có nhiều cách để đạt được chứ không nhất thiết phải mua vàng. Thay vì mua vàng, người dân có thể mua những thứ đồ khác cũng có thể mang lại may mắn, tài lộc như:

- Mua bạc

- Mua đồ trang sức đeo bên người

- Mua món đồ mà mình thích: có thể là chiếc váy đẹp hoặc một đồ vật hữu ích cho gia đình, một chiếc vé số để thử vận may

- Mua vật phẩm phong thủy để lấy may như tượng phật a di lặc, cóc 3 chân, tượng Thần Tài…

- Chọn lựa hình thức gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, hoặc làm từ thiện,… cũng là một số cách để ta gặt hái được thêm nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần tài

Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm vàng Thần Tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, tượng Thần Tài, linh vật, đồng xu, lì xì vàng... để lựa chọn. Bạn phải chọn những địa chỉ uy tín để tránh trường hợp mua phải vàng không đủ tuổi. Nếu mua vàng miếng, cần kiểm tra số seri, kiểm tra tuổi, hóa đơn chứng từ của sản phẩm, cần thận trọng khi mua tại những cửa hàng nhỏ lẻ, tự phát.

Một số chuyên gia kinh tế khuyên người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Với quan niệm mua vàng để cầu may cho cả năm, nên không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn, chỉ cần mua lượng nhỏ tượng trưng.

Đặc biệt, để tránh việc phải xếp hàng, tập trung đông người vào mùa COVID-19, người dân cũng có thể chọn mua hình thức online bằng cách đăng ký mua qua mạng, chuyển khoản và chỉ cần đến lấy đúng vào ngày mình muốn.

