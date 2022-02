Giá vàng tăng điên cuồng, cao nhất trong lịch sử, nửa ngày tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Tính đến 14h45 ngày 7/2, giá vàng SJC đã chạm mốc 63,42 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, tính từ khi mở cửa giao dịch vào sáng nay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ trong nửa ngày, giá kim loại quý đã tăng tới 900.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 62,75-63,42 triệu đồng/lượng. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 62,55-63,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 62,3-63,15 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào-bán ra ở mức 53,94-54,74 triệu đồng/lượng. Nhẫn vàng Phú Quý 24K được niêm yết 53,65-54,45 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng của thương hiệu quốc gia SJC đang cao hơn giá vàng 9999 lên tới gần 10 triệu đồng.

Mức giá chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra đang được các thương hiệu vàng đẩy lên khoảng gần 1 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, các loại vàng nữ trang có hàm lượng vàng thấp từ 41,7% đến 75% dù chỉ tăng từ 400.000 – 750.000 đồng/lượng nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra được các doanh nghiệp nới rộng lên tới 2 triệu đồng/lượng để tránh rủi ro.

Giá vàng liên tục phá đỉnh

Giá vàng thế giới tại thời điểm khảo sát đang đứng ở mức 1.811 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank (22.790 VND/USD), vàng thế giới giao dịch tại 49,74 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới lên tới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Càng sát ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng trong nước càng leo lên mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) được xem là ngày đẹp, để sắm lễ vật cúng Thần Tài, cầu mong một năm bình an và may mắn. Vàng được đại diện cho may mắn, phú quý, trở thành sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng với kỳ vọng khởi đầu một năm thuận lợi.

Ngày Thần Tài năm ngoái giá vàng miếng SJC mới ở mức 56 triệu đồng/lượng thì qua 1 năm giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 7 triệu đồng/lượng, lên mức 63 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận tại các cơ sở kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay, lượng khách mua vào và bán ra có tỷ lệ tương đương: 55% khách mua vào và 45% khách bán ra.

