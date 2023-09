Hà Nội thu bao nhiêu tiền trong bốn ngày nghỉ lễ 2/9?

Hàng trăm du khách đã đổ về khu vực Nhà hát Lớn, xếp hàng dài, đợi đến lượt nhận vé đi xe buýt hai tầng. (Ảnh: M.N)

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, uớc tính bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-4/9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41.700 lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598.300 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.760 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong dịp này, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, một trong những hoạt động tạo được sức hút lớn cho người dân và du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”.

Ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm.

Việc miễn phí vé trải nghiệm du lịch Thủ đô bằng xe buýt hai tầng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, được ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô từ trên cao và đến những danh lam thắng cảnh, góp phần thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Hà Nội.

Sở Du lịch cũng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023” thu hút được đông đảo sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế. Đoàn diễu hành hơn 100 người đã mặc trang phục áo dài đi xe đạp công cộng qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Thủ đô...

Trong bốn ngày lễ, một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao, hay khu vực phố cổ và các homestay, resort ngoại thành có công suất sử dụng phòng cao như: Khách sạn Lotte; khách sạn Metropole; khu nghỉ dưỡng Somerset West Point Hanoi…

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố với các sản phẩm như: tour “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long); tour Đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour trải nghiệm các điểm du lịch ở ngoại thành như làng cổ Bát Tràng, làng cổ ở Đường Lâm, phố đi bộ Sơn Tây,… tiếp tục thu hút du khách.

