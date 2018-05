Giá vàng hôm nay 22/5: Sau giảm sâu, vàng lại bật tăng

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 09:05 AM (GMT+7)

Giá vàng Sự kiện:

Sau phiên giao dịch giảm sâu ngày hôm qua, giá vàng thế giới đầu giờ sáng 22/5 đã tìm lại mốc 1.290 USD/ounce.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.291 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với mức giao dịch cuối giờ chiều qua.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng từ ngưỡng 1.290 USD/ounce đầu giờ sáng đã liên tục lao dốc và có lúc bị đẩy sát về mốc 1.280 USD/ounce. Tới khoảng 21 giờ tối qua, giá kim loại quý vẫn chỉ giằng co quanh mốc 1.284 USD/ounce. Tình hình này được lý giải do trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra thông báo, Trung Quốc và Mỹ đồng ý ngưng áp đặt thuế nhập khẩu trừng phạt lẫn nhau. Điều này cho thấy cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Từ đó, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn là vàng sẽ giảm bớt.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 30.000-60.000 đồng/lượng đầu giờ sáng nay.

Về trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,52-36,72 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng tại Doji Hà Nội sáng nay cũng tăng 60.000 đồng/lượng và hiện niêm yết ở mức 36,62-36,7 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý hiện giữ mức niêm yết là 36,61-36,69 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.595 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá từ 22.740-22.810 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD ở cả chiều bán ra và mua vào so với chốt phiên trước đó.

Trong khi ấy, ngân hàng Eximbank vẫn giữ niêm yết chiều mua và bán ra từ 22.740-22.810 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Tương tự, ngân hàng BIDV và Vietinbank sáng nay cùng có mức mua vào 22.740 đồng/USD và bán ra là 22.810 đồng/USD, giữ nguyên so so với cuối phiên trước.