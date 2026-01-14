Loại quả mùa đông ăn sống hay nấu chín đều ngon, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn cà chua có tốt không?

Một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn mới đây, công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition, đã đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà chua (hoặc lycopene – sắc tố hữu cơ tạo nên màu đỏ của cà chua) với nguy cơ ung thư và tỷ lệ tử vong do ung thư với tổng cộng gần 2,7 triệu người tham gia đã được đưa vào phân tích.

Kết quả cho thấy, cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa hàm lượng lycopene cao. Lycopene là sắc tố tự nhiên tạo nên màu đỏ đặc trưng của cà chua và một số loại trái cây khác như gấc, dưa hấu. Đây cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy sự hình thành, phát triển của tế bào ung thư.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh lycopene, cà chua còn cung cấp chất xơ, vitamin C và các hợp chất phenolic như acid ferulic. Những thành phần này góp phần tạo nên các đặc tính sinh học có lợi, trong đó có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình tăng sinh bất thường của tế bào ung thư.

Một số nghiên cứu cho thấy, tác dụng chống oxy hóa mạnh của lycopene có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, thông qua việc hạn chế sự phát triển của khối u và ức chế hoạt động của tế bào ung thư.

Mặc dù hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng toàn diện trên người để khẳng định cà chua có thể phòng ngừa ung thư một cách tuyệt đối, song các nhà khoa học nhận định lycopene và beta-carotene trong cà chua có tiềm năng làm giảm nguy cơ ung thư. Hai chất chống oxy hóa này đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư trong các nghiên cứu ống nghiệm, đặc biệt là khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

3 công dụng tuyệt vời của cà chua

Tốt cho tim mạch

Ảnh minh họa.

Bệnh tim mạch bao gồm đau tim và đột quỵ, những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất trên thế giới.

Nghiên cứu thực hiện ở nam giới tuổi trung niên đã tìm thấy mối liên kết mức độ lycopene và beta-carotene trong máu thấp với việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Tác dụng của cà chua ngày càng có nhiều, bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng việc bổ sung lycopene có thể giúp giảm cholesterol LDL.

Các nghiên cứu lâm sàng về các sản phẩm cà chua còn chỉ ra lợi ích chống lại chứng viêm và các dấu hiệu của stress oxy hóa. Ngoài ra, thành phần các chất trong cà chua cũng cho thấy tác dụng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đông máu.

Ngăn ngừa tế bào ung thư

Ảnh minh họa.

Ung thư, sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường, lan rộng ra ngoài ranh giới bình thường của chúng và thường xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể.

Các nghiên cứu quan sát đã ghi nhận mối liên hệ giữa cà chua hay các sản phẩm từ cà chua và tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày ít hơn.

Mặc dù hàm lượng lycopen cao được cho là có tác dụng với các bệnh ung thư, nhưng cần có nghiên cứu chất lượng cao ở con người để xác nhận nguyên nhân của những lợi ích này.

Nghiên cứu tiến hành ở phụ nữ cho thấy nồng độ cao của carotenoid được tìm thấy với số lượng lớn trong cà chua có thể bảo vệ chống lại ung thư vú.

Giúp làm đẹp da

Ảnh minh họa.

Thực phẩm làm từ cà chua giàu lycopene và các hợp chất thực vật khác có thể bảo vệ chống lại cháy nắng. Vậy, ăn cà chua mỗi ngày có tác dụng gì? Theo một nghiên cứu, những người ăn 40 gam bột cà chua cung cấp 16 mg lycopene với dầu ô liu mỗi ngày trong 10 tuần sẽ ít bị cháy nắng hơn 40%.

Ngoài ra, ăn hạt cà chua có tốt không? Hạt cà chua trong đường ruột không tiêu hoá được đôi khi nó có thể lọt vào ruột thừa gây viêm ruột thừa.

Ăn cà chua bao nhiêu là đủ?

Cà chua giàu vitamin A, C, B6, rẻ, dễ tìm mua, có thể ăn sống hoặc nấu chín, tùy theo sở thích. Tuy nhiên, cà chua giàu lycopene giúp tăng miễn dịch, khi nấu chín sẽ hấp thụ tốt hơn khi ăn sống. Ngoài ra, việc ăn chín uống sôi sẽ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

Cà chua sống nguy cơ nhiễm hóa chất cao, có thể gây ngộ độc do tồn dư hóa chất. Nhiều người ăn cà chua sống bị ợ chua, đau bụng, do tính axit mạnh. Hạt cà chua không có dinh dưỡng, ăn sống gây khó tiêu, đầy bụng đặc biệt là cà chua xanh.

Trường hợp cà chua nhà trồng hoặc cà chua sạch, bạn có thể làm salad, nước ép hoặc ăn sống. Trẻ nhỏ, người bị bệnh tiêu hóa nên hạn chế.

Lưu ý, chỉ nên ăn 1-2 quả mỗi ngày để cơ thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh dư thừa dinh dưỡng.

Ảnh minh họa.

Ai không nên ăn cà chua?

Mặc dù nhiều người cho rằng các loại thực vật thuộc họ cà, chẳng hạn như cà chua, có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa, nhưng trên thực tế, chúng vẫn an toàn cho hầu hết mọi người, ngoại trừ những trường hợp bị dị ứng hoặc nhạy cảm.

Những người mắc bệnh trào ngược axít hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên cân nhắc hạn chế hoặc tránh tiêu thụ cà chua, bởi tính axít có trong loại thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác ợ nóng.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng cần phải loại bỏ cà chua hoàn toàn. Một số người gặp vấn đề với trào ngược có thể dung nạp được cà chua nấu chín ở mức độ vừa phải. Việc thử nghiệm với nhiều loại và lượng khác nhau có thể giúp xác định liệu cơ thể bạn có phản ứng tốt hay không, từ đó đưa ra quyết định phù hợp.

Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Ảnh minh họa.

- Rửa sạch rau củ: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…