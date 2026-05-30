Uống nước đá lạnh mỗi ngày, cơ thể phải đối mặt với những nguy cơ gì?

Tác hại khi uống nước đá lạnh thường xuyên

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên sử dụng đồ uống quá lạnh có thể gây đầy bụng, khó tiêu, viêm họng, ê buốt răng, đau đầu và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Với người mắc bệnh thực quản, tim mạch hoặc thiểu năng tuần hoàn não, nước đá lạnh còn có thể làm các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đáng chú ý, nước đá lạnh không giúp bù nước hiệu quả như nhiều người nghĩ. Cảm giác mát lạnh chỉ mang tính tạm thời, trong khi nhiệt độ quá thấp có thể làm chậm quá trình hấp thu nước của cơ thể.

Những ai không nên uống nước đá lạnh thường xuyên?

Các chuyên gia khuyến cáo trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và người mắc bệnh đường tiêu hóa nên hạn chế sử dụng nước đá lạnh. Đồ uống quá lạnh có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, làm tăng cảm giác khó chịu hoặc khiến các bệnh lý sẵn có trở nên nghiêm trọng hơn.

Người lao động ngoài trời, người mắc bệnh tim mạch hoặc đang sốt cũng không nên uống nước đá lạnh ngay khi cơ thể đang nóng. Dù mang lại cảm giác mát tức thời, nước quá lạnh có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa thân nhiệt và không giúp bù nước hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ.

Những lưu ý khi uống nước vào mùa hè

Để bổ sung nước hiệu quả trong mùa hè, mỗi người nên uống khoảng 2 - 3 lít nước mỗi ngày, đồng thời tăng cường nước từ rau củ, trái cây tươi. Hạn chế nước ngọt có ga, rượu bia và đồ uống chứa nhiều caffeine vì có thể làm cơ thể mất nước.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên uống nước ở nhiệt độ phù hợp, tránh dùng nước đá lạnh ngay sau khi đi nắng về. Nếu sử dụng nước lạnh, nên uống từ từ từng ngụm nhỏ. Ngoài ra, nên bổ sung nước sau khi thức dậy, trước khi ngủ và trước khi vận động, đồng thời tránh uống quá nhiều nước trong bữa ăn.

Có thể thấy, việc lạm dụng nước đá lạnh, đặc biệt trong mùa hè, không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch và hô hấp. Vì vậy, mỗi người nên xây dựng thói quen uống nước khoa học, ưu tiên nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phù hợp để vừa giải khát hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.