Loại hải sản bên ngoài xù xì, bên trong thịt ngon dai, đem nướng, xào hay kho đều thơm ngon hấp dẫn

Loại hải sản này được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên và độ dai giòn hấp dẫn: Sò lông.

Loại hải sản này còn giàu protein, sắt, kẽm, canxi và vitamin nhóm B, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tạo máu và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Với vị ngọt tự nhiên cùng độ dai giòn hấp dẫn, loại hải sản này rất thích hợp để chế biến thành các món xào, nướng hay kho. Khi kết hợp cùng sả, tỏi và ớt, món sò lông kho trở nên thơm nồng, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.

Thành phẩm món ăn cực kỳ bắt cơm nhờ hương thơm nồng của sả tỏi, vị cay nhẹ của ớt hòa quyện cùng phần thịt sò đậm đà thấm vị. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món sò lông kho sả ớt như sau:

Nguyên liệu

- Sò lông: 1 kg

- Sả băm

- Hành tím băm

- Tỏi băm

- Ớt xắt

- Hành lá

- Đường

- Nước mắm

- Tiêu

- Dầu ăn

Cách làm

- Cho sò vào nồi cùng lượng nước vừa đủ rồi luộc đến khi sò vừa hé miệng thì tắt bếp ngay để giữ độ ngọt. Vớt sò ra rổ cho nguội bớt, sau đó tách lấy phần thịt sò để riêng.

- Cho thịt sò vào tô, thêm đường, nước mắm, tiêu, sả băm và hành tím băm rồi trộn đều. Ướp khoảng 30 phút để sò thấm gia vị.

- Bắc chảo lên bếp với lửa vừa, cho dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi, sả băm và ớt xắt.

- Tiếp theo cho sò lông đã ướp vào xào trên lửa lớn khoảng 5 phút để thịt sò săn lại. Đổ thêm một ít nước xăm xắp mặt sò rồi tiếp tục kho cho đến khi nước rút bớt và gia vị thấm đều.

- Nêm nếm lại cho vừa ăn, có thể thêm hành lá nếu thích rồi tắt bếp.

Món sò lông kho sả ớt có màu sắc hấp dẫn, dậy hương thơm của sả tỏi cùng vị cay nhẹ kích thích vị giác.

Loại hải sản này dai ngọt, đậm đà gia vị, ăn kèm cơm nóng rất hao cơm. Đây là món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình hằng ngày.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hải sản này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.