5 bệnh lý thường gặp trong mùa hè và cách phòng tránh hiệu quả

Mùa hè với nền nhiệt tăng cao kéo dài không chỉ gây cảm giác oi bức, mệt mỏi mà còn làm gia tăng nhiều bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đây là thời điểm các bệnh liên quan đến nắng nóng, đường tiêu hóa, hô hấp, da liễu và bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát nếu người dân chủ quan trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng trong mùa nắng nóng. Vì vậy, chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe là giải pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong thời điểm này.

1. Say nắng, sốc nhiệt gia tăng

Một trong những bệnh lý thường gặp nhất vào mùa hè là say nắng và sốc nhiệt. Khi cơ thể phải tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao, đặc biệt dưới trời nắng gắt, khả năng điều hòa thân nhiệt sẽ bị rối loạn, dẫn đến mất nước và tăng thân nhiệt nguy hiểm.

Người bị say nắng thường có các biểu hiện như:

- Đau đầu

- Chóng mặt

- Mệt lả

- Khát nước nhiều

- Buồn nôn

- Da đỏ nóng

- Tim đập nhanh

Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiệt với các biểu hiện nguy hiểm như rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần đội mũ rộng vành, mặc quần áo sáng màu, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

2. Bệnh tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm dễ bùng phát

Nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và virus phát triển mạnh trong thực phẩm. Vì vậy, mùa hè cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lý tiêu hóa như tiêu chảy, viêm dạ dày - ruột và ngộ độc thực phẩm.

Nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra do sử dụng thức ăn để lâu ngoài môi trường, thực phẩm không được bảo quản đúng cách hoặc ăn uống tại các hàng quán không đảm bảo vệ sinh.

Người mắc bệnh thường có các triệu chứng như:

- Đau bụng

- Buồn nôn

- Nôn

- Tiêu chảy

- Sốt

- Mệt mỏi

Đặc biệt, ở trẻ nhỏ và người cao tuổi, tiêu chảy kéo dài có thể gây mất nước nghiêm trọng và rối loạn điện giải nguy hiểm.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", lựa chọn thực phẩm tươi sạch và bảo quản đúng nhiệt độ. Không nên sử dụng thức ăn đã để lâu trong điều kiện nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài trong mùa hè làm gia tăng nhiều bệnh lý nguy hiểm như bệnh tiêu hóa, hô hấp, sốt xuất huyết...

3. Gia tăng bệnh hô hấp trong mùa hè

Nhiều người cho rằng bệnh hô hấp chỉ xuất hiện vào mùa lạnh, tuy nhiên thực tế mùa hè cũng là thời điểm các bệnh viêm họng, viêm mũi, viêm xoang và viêm phế quản gia tăng.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa. Việc sử dụng điều hòa quá lạnh hoặc uống nhiều nước đá khiến niêm mạc họng bị kích thích, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn tấn công.

Ngoài ra, thời tiết nóng bức cũng khiến bụi mịn, ô nhiễm không khí và các dị nguyên trong môi trường gia tăng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý dị ứng đường hô hấp.

Người dân nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức phù hợp từ 26 - 28 độ C, tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn so với môi trường bên ngoài.

4. Sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm vào mùa cao điểm

Mùa hè, đặc biệt khi xuất hiện mưa xen kẽ nắng nóng, là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản và phát triển mạnh. Đây cũng là thời điểm bệnh sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Người bệnh thường có biểu hiện:

- Sốt cao đột ngột

- Đau đầu

- Đau mỏi cơ, khớp

- Phát ban

- Chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da

Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng và đe dọa tính mạng.

Ngoài sốt xuất huyết, mùa hè còn là thời điểm gia tăng các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, thủy đậu, sởi và cúm mùa.

Để phòng bệnh, người dân cần ngủ màn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, loại bỏ các vật chứa nước đọng nhằm hạn chế muỗi sinh sản.

5. Các bệnh ngoài da dễ xuất hiện

Thời tiết nóng ẩm, cơ thể tiết nhiều mồ hôi cũng làm gia tăng các bệnh lý ngoài da như:

- Rôm sảy

- Viêm da

- Nấm da

- Mề đay

- Viêm nang lông

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc các bệnh ngoài da do tuyến mồ hôi hoạt động mạnh nhưng khả năng điều hòa thân nhiệt còn hạn chế.

Để phòng ngừa, cần giữ cơ thể sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát, thay đồ sau khi ra nhiều mồ hôi và hạn chế để da ẩm ướt kéo dài.

Lời khuyên của thầy thuốc

Bên cạnh việc phòng tránh các tác động từ môi trường, nâng cao sức đề kháng đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Người dân nên:

- Uống đủ từ 2 - 3 lít nước mỗi ngày tùy theo thể trạng.

- Bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi.Ngủ đủ giấc.

- Tập luyện thể dục phù hợp.

- Hạn chế thức khuya và sử dụng rượu bia.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, chóng mặt, khó thở, tiêu chảy nhiều lần hoặc mệt lả, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chủ động phòng bệnh chính là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè. Mỗi người cần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nhằm tận hưởng một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.