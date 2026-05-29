Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Trong nhiều loại rau củ quen thuộc, bí ngòi được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày. Không chỉ có hương vị thanh mát, loại quả này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, việc bổ sung bí ngòi hợp lý trong chế độ ăn có thể giúp hỗ trợ thị lực, tốt cho tim mạch, cải thiện tiêu hóa và tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại.

Những công dụng của bí ngòi

Bí ngòi – thực phẩm giàu dinh dưỡng cho cơ thể

Bí ngòi giúp cải thiện thị lực

BS Bình cho biết, bí ngòi cung cấp beta-carotene và vitamin C – những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Ngoài ra, bí ngòi còn chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn về mắt liên quan đến tuổi tác.

Việc bổ sung bí ngòi vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể hỗ trợ bảo vệ mắt trước tác động của quá trình lão hóa và các yếu tố từ môi trường.

Ăn bí ngòi giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo chuyên gia, bí ngòi là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan, vitamin C và kali khá dồi dào. Những dưỡng chất này đều có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim.

Đặc biệt, hàm lượng kali trong bí ngòi giúp hỗ trợ ổn định huyết áp bằng cách góp phần làm giãn mạch máu. Khi huyết áp được kiểm soát tốt, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cũng có thể giảm xuống.

Bí ngòi tốt cho hệ tiêu hóa

Một lợi ích khác của bí ngòi là hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất nhầy cùng chất xơ hòa tan trong nước có trong bí ngòi giúp làm dịu đường ruột và hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn đóng vai trò như nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Điều này góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Giàu chất chống oxy hóa

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do – yếu tố có thể gây tổn thương tế bào.

Trong đó, các carotenoid như lutein, zeaxanthin và beta-carotene đặc biệt dồi dào trong bí ngòi. Những hợp chất này không chỉ có lợi cho mắt mà còn hỗ trợ sức khỏe làn da và tim mạch, đồng thời góp phần tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

