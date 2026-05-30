Ăn gì trong ngày nắng nóng? Gợi ý 7 món thanh mát giúp cơ thể khỏe hơn

Các món chè thanh mát giải nhiệt mùa hè

Chè đậu

Chè đậu có vị ngọt thanh, mát lành và giàu dinh dưỡng. Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen hay đậu đỏ không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Cách thực hiện: Ngâm đậu từ 2-4 giờ, sau đó nấu chín mềm. Chắt riêng phần nước, ướp đậu với đường khoảng 30 phút rồi đun lại trên lửa nhỏ. Cuối cùng, đổ phần nước đậu vào nồi, đun sôi và tắt bếp. Chè ngon hơn khi dùng lạnh trong những ngày hè nóng bức.

Chè bưởi

Chè bưởi hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, đậu xanh bùi béo và cùi bưởi giòn dai đặc trưng. Đây là món ăn được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức.

Cách thực hiện: Ngâm và nấu chín đậu xanh. Cùi bưởi cắt hạt lựu, xử lý kỹ để hết đắng rồi ướp đường, sên trong. Sau đó trộn cùi bưởi với bột năng, luộc chín và cho vào nồi cùng đậu xanh. Thêm bột năng hòa loãng để tạo độ sánh, khi thưởng thức có thể dùng kèm nước cốt dừa và đá lạnh.

Những món canh thanh mát cho bữa cơm ngày hè

Trong thực đơn mùa hè, các món canh chua luôn được nhiều gia đình lựa chọn bởi hương vị dễ ăn, giúp kích thích vị giác và bổ sung nước cho cơ thể.

Canh chua cá lóc

Canh chua cá lóc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm ngày hè, với vị chua thanh từ me, dứa hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Món ăn không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Cách chế biến: Cá lóc làm sạch, cắt khúc; sơ chế dọc mùng, cà chua, dứa và hành lá. Đun sôi nước với nước cốt me, cho cá vào nấu chín, hớt bọt rồi thêm rau củ. Nêm gia vị vừa ăn và dùng nóng.

Canh ngao giá đỗ

Canh ngao giá đỗ là món ăn thanh mát, vị ngọt tự nhiên, rất phù hợp trong những ngày hè nóng bức. Món canh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Cách chế biến: Luộc ngao lấy thịt, ướp cùng gia vị và hành tím. Phi thơm hành, xào sơ thịt ngao với cà chua rồi thêm nước đun sôi. Cho dứa, giá đỗ và rau thơm vào nấu chín, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp.

Món giải nhiệt từ trái cây

Mùa hè là thời điểm nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, trái cây còn là nguyên liệu lý tưởng để chế biến các món ăn, thức uống giải nhiệt hấp dẫn.

Hoa quả dầm sữa chua

Hoa quả dầm sữa chua là món ăn thanh mát, giàu vitamin và lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Cách thực hiện: Rửa sạch, gọt vỏ và cắt nhỏ các loại trái cây yêu thích như nho, táo, thanh long, dưa hấu hoặc mít. Sau đó trộn đều với 1-2 hộp sữa chua là có thể thưởng thức. Món ăn có vị chua ngọt hài hòa, rất thích hợp trong ngày hè nóng bức.

Sinh tố trái cây

Sinh tố trái cây là thức uống giải nhiệt quen thuộc, giúp bổ sung năng lượng, vitamin và khoáng chất trong mùa hè.

Cách thực hiện: Sơ chế sạch trái cây, gọt vỏ, bỏ hạt rồi xay cùng đá lạnh và một ít sữa tươi hoặc sữa đặc. Chỉ sau vài phút, bạn đã có ly sinh tố thơm ngon, mát lạnh để giải khát hiệu quả.

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây là thức uống giải nhiệt giàu vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung dưỡng chất và thanh lọc cơ thể trong mùa hè.

Cách thực hiện: Rửa sạch, cắt nhỏ trái cây, bỏ hạt rồi cho vào máy ép để lấy nước. Một ly nước ép tươi mát sẽ giúp giải khát và mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày nắng nóng.

Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm chế biến món ăn giải nhiệt

Để các món ăn giải nhiệt vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên nguyên liệu tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Quá trình chế biến cần đơn giản, hạn chế dầu mỡ và gia vị để giữ được vị thanh mát tự nhiên. Với trái cây, nên làm mát trong ngăn lạnh trước khi dùng thay vì cho quá nhiều đá.

Những món ăn, thức uống thanh mát không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nước, vitamin và khoáng chất, góp phần bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè nắng nóng.