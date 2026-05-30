Loại rau trắng tươi mát, tạo cảm giác thèm ăn, giòn ngọt, còn thanh nhiệt, giải độc, tháng 5 nhất định phải ăn

Sau khi mùa hè bắt đầu, thời tiết ngày càng nóng hơn, đặc biệt vài ngày vừa qua nhiều người cảm giác rơi vào nồi hấp khổng lồ, ngột ngạt khó chịu.

Trong thời tiết nóng bức, mọi người dễ bị mất cảm giác thèm ăn, vì vậy ăn một số loại rau có tính mát và kích thích ăn ngon sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo y học dân gian, loại rau trắng này được biết đến như "nhân sâm nhỏ", và nó có sẵn quanh năm với giá cả phải chăng. Loại rau này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng.

Củ cải trắng là một loại rau củ có tính mát. Ăn củ cải trắng với lượng vừa phải có thể giúp thanh nhiệt, giảm nhiệt nội tạng và kích thích ăn ngon miệng trong mùa hè này.

Loại rau này rất giàu vitamin C, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Ăn chúng với lượng vừa phải có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện các triệu chứng khó tiêu thường gặp vào mùa hè.

Có rất nhiều cách để ăn củ cải trắng: xào, hầm trong súp, hoặc làm salad. Vào những ngày nóng bức, cả gia đình tôi đều thích ăn củ cải trắng làm salad.

Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn có thể làm món salad củ cải chua ngọt ngon hơn cả các món thịt.

Món ăn gợi ý: Củ cải chua ngọt

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 1 quả ớt chuông xanh và đỏ, 20g đường, 4g muối, 4 muỗng canh giấm lâu năm, nửa bát nước đun sôi để nguội.

Cách làm:

- Rửa sạch củ cải trắng, không cần gọt vỏ, bổ đôi. Sau đó, cứ mỗi bốn nhát cắt, củ cải lại được cắt rời từng miếng. Bằng cách khía lát này, củ cải sẽ dễ dàng thấm gia vị và có độ giòn tuyệt vời.

- Cho củ cải trắng đã thái lát vào bát, thêm vài thìa đường, trộn đều và vắt bớt nước.

- Sau khoảng nửa tiếng, củ cải trắng sẽ tiết ra nước. Vắt hết nước, nếm thử, nếu vẫn còn hơi đắng thì có thể rửa lại bằng nước tinh khiết.

- Trộn nước sôi, đường và muối với nhau, sau đó cho giấm vào và trộn đều. Đổ hỗn hợp này lên củ cải trắng đã thái lát. Tôi thích ăn hơi cay nên đã cho thêm một ít ớt đỏ băm nhỏ. Ướp khoảng 10-20 phút là có thể thưởng thức!

Củ cải chua ngọt này vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Vị cay nhẹ của nó rất thích hợp để ăn kèm với cháo trắng – bạn có thể dễ dàng ăn hết vài bát!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau củ này!