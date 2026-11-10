Uống bia khiến đường huyết tăng hay giảm?

Theo EatingWell, nhiều người có thói quen uống một cốc bia sau giờ làm việc hoặc khi xem các trận đấu thể thao. Tuy nhiên, với những người đang theo dõi đường huyết, đặc biệt là người mắc bệnh tiểu đường, việc uống bia có thể gây ra những thay đổi đáng chú ý đối với lượng đường trong máu.

Theo chuyên gia, bia có thể ảnh hưởng đến đường huyết theo hai cách khác nhau. Carbohydrate trong bia có thể khiến đường huyết tăng lên ban đầu, trong khi cồn có thể làm đường huyết giảm sau đó do ảnh hưởng đến khả năng giải phóng glucose của gan.

Tác động này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường đang sử dụng insulin hoặc một số loại thuốc hạ đường huyết. Đáng chú ý, các triệu chứng hạ đường huyết có thể giống biểu hiện say rượu, bia, khiến người bệnh và những người xung quanh khó nhận biết tình trạng bất thường.

Vì sao uống bia có thể khiến đường huyết tăng rồi giảm?

Để hiểu tác động của bia đối với đường huyết, cần xem xét hai thành phần chính trong loại đồ uống này là carbohydrate và cồn.

Carbohydrate có thể làm tăng đường huyết

Bia được sản xuất từ những nguyên liệu như lúa mạch đã nảy mầm, có chứa tinh bột. Khi uống bia, cơ thể phân giải tinh bột và các carbohydrate khác thành glucose, sau đó glucose đi vào máu. Tùy thuộc vào tổng lượng carbohydrate trong bia, lượng bia tiêu thụ và những thực phẩm đã ăn trước đó hoặc trong khi uống, đường huyết có thể tăng lên.

Uống bia có thể khiến đường huyết tăng lúc đầu nhưng giảm vài giờ sau đó, tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với người tiểu đường (Ảnh: Getty)

Cồn có thể làm giảm đường huyết

Trái ngược với carbohydrate, cồn trong bia có thể khiến đường huyết giảm xuống. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đường huyết ổn định bằng cách giải phóng glucose dự trữ và tạo ra glucose mới, đặc biệt trong khoảng thời gian giữa các bữa ăn hoặc vào ban đêm.

Tuy nhiên, khi uống bia hoặc các loại đồ uống có cồn khác, gan sẽ ưu tiên chuyển hóa cồn thay vì thực hiện chức năng duy trì đường huyết. Điều này tạm thời làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Theo chuyên gia, carbohydrate trong bia có thể khiến đường huyết tăng lúc đầu. Tuy nhiên, trong thời gian gan tập trung xử lý cồn, quá trình giải phóng glucose giúp duy trì đường huyết bị hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng hạ đường huyết có thể xảy ra vài giờ sau khi uống bia, thậm chí vào giữa đêm.

Đối với người đang sử dụng insulin hoặc một số loại thuốc điều trị tiểu đường, tình trạng hạ đường huyết này có thể gây nguy hiểm. Một vấn đề khác là các dấu hiệu hạ đường huyết thường dễ bị nhầm với tình trạng say rượu, bia. Người bị hạ đường huyết có thể run rẩy, chóng mặt hoặc lú lẫn. Những người xung quanh có thể không nhận ra đây là dấu hiệu bất thường cần được chú ý.

Người mắc bệnh tiểu đường cần lưu ý gì khi uống bia?

Theo chuyên gia, người đang kiểm soát đường huyết không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bia hoặc đồ uống có cồn. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rõ tác động của cồn đối với cơ thể và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường.

Chú ý lượng bia tiêu thụ

Tại Mỹ, một đơn vị đồ uống có cồn tiêu chuẩn chứa khoảng 14g cồn nguyên chất, tương đương khoảng 355ml bia thông thường có nồng độ cồn 5%. Tuy nhiên, một số loại bia thủ công có nồng độ cồn cao có thể chứa lượng cồn lớn hơn đáng kể so với bia thông thường, ngay cả khi được phục vụ trong những chiếc cốc có dung tích giống nhau.

Đối với những người lựa chọn uống đồ uống có cồn, hướng dẫn dinh dưỡng truyền thống của Mỹ xác định mức uống vừa phải là tối đa một đơn vị đồ uống mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai đơn vị đối với nam giới.

Đây là các giới hạn trên, không phải lượng đồ uống được khuyến khích sử dụng hằng ngày. Uống ít hơn hoặc không uống có thể giúp giảm những nguy cơ sức khỏe liên quan đến cồn.

Cân nhắc các loại bia nhẹ

Các loại bia nhẹ thường chứa ít carbohydrate và calo hơn so với phần lớn bia thông thường hoặc bia đen. Tuy nhiên, hàm lượng này có thể khác nhau tùy từng thương hiệu. Đáng chú ý, bia có ít carbohydrate không đồng nghĩa với việc chứa ít cồn.

Một loại bia có hàm lượng carbohydrate thấp có thể ít làm tăng đường huyết ngay sau khi uống, nhưng lượng cồn trong bia vẫn có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết vài giờ sau đó.

Không uống bia khi bụng đói

Theo chuyên gia, một trong những khuyến cáo quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường là tránh uống bia khi bụng đói. Thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể và có thể giúp giảm nguy cơ hạ đường huyết liên quan đến cồn.

Nếu lựa chọn uống bia, nên kết hợp với một bữa ăn cân đối, bao gồm protein, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, việc ăn uống không loại bỏ được tác động của cồn đối với gan. Vì vậy, uống bia cùng thức ăn cũng không bảo đảm đường huyết sẽ luôn duy trì trong phạm vi an toàn.

Những lưu ý khác để kiểm soát đường huyết

Bên cạnh việc chú ý lượng bia tiêu thụ và tránh uống khi bụng đói, chuyên gia đưa ra một số khuyến cáo nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ liên quan đến đường huyết khi uống bia.

Kiểm tra đường huyết trước khi đi ngủ

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, tình trạng hạ đường huyết liên quan đến cồn có thể xuất hiện nhiều giờ sau lần uống cuối cùng. Vì vậy, kiểm tra đường huyết trước khi đi ngủ có thể giúp phát hiện tình trạng đường huyết thấp hoặc xu hướng đường huyết đang giảm.

Theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi uống bia

Nếu thường xuyên theo dõi đường huyết, việc quan sát những thay đổi trước và sau khi uống bia có thể giúp người bệnh hiểu rõ phản ứng của cơ thể.

Cần lưu ý rằng tác động của cồn đối với đường huyết có thể xuất hiện muộn. Do đó, đường huyết tăng ngay sau khi uống bia không có nghĩa là người uống đã tránh được nguy cơ hạ đường huyết sau đó.

Thận trọng khi sử dụng thuốc điều trị tiểu đường

Người bệnh không được tự ý bỏ thuốc, giảm liều hoặc tăng liều thuốc được kê đơn để bù trừ cho việc uống bia, trừ khi có hướng dẫn của nhân viên y tế. Cồn có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết khi sử dụng cùng một số loại thuốc điều trị tiểu đường.

Vì vậy, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế về những biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình trạng sức khỏe và phác đồ điều trị của mình.

Cân nhắc lựa chọn bia không cồn

Đối với những người muốn thưởng thức đồ uống có hương vị giống bia nhưng không chứa cồn, bia không cồn có thể là một lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, cần kiểm tra thông tin dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm, đặc biệt là hàm lượng carbohydrate, bởi thành phần này vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết.

Người mắc bệnh tiểu đường có nên uống bia?

Theo chuyên gia, người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang theo dõi đường huyết không nhất thiết phải kiêng bia hoàn toàn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, việc lựa chọn có uống hay không cần dựa trên tình trạng sức khỏe và những nguy cơ của từng người.

Carbohydrate trong bia có thể khiến đường huyết tăng tạm thời, trong khi cồn có thể làm đường huyết giảm muộn. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

Việc chú ý lượng bia tiêu thụ, hàm lượng carbohydrate, tránh uống khi bụng đói và hiểu rõ tác động của cồn đối với cơ thể có thể giúp hạn chế một số nguy cơ. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia giáo dục bệnh tiểu đường sẽ giúp xác định những nguy cơ riêng và các biện pháp phòng ngừa phù hợp.