Người thường xuyên uống rượu bia có nên bổ sung vitamin tổng hợp?

1. Uống rượu bia thường xuyên làm tăng nguy cơ thiếu vitamin nào?

Rượu bia cung cấp năng lượng nhưng hầu như không cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Ở người uống nhiều hoặc kéo dài, tình trạng bỏ bữa, ăn uống thiếu đa dạng, giảm hấp thu và rối loạn chuyển hóa có thể dẫn đến thiếu hụt nhiều vi chất.

Thiamin (vitamin B1) là một trong những vi chất cần đặc biệt lưu ý. Rượu có thể làm giảm hấp thu thiamin tại ruột, ảnh hưởng đến dự trữ và quá trình sử dụng vitamin này trong cơ thể. Thiamin giữ vai trò thiết yếu trong chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh. Thiếu hụt nghiêm trọng có thể gây bệnh não Wernicke, với các biểu hiện như lú lẫn, rối loạn vận động mắt và mất điều hòa khi đi đứng.

Người uống rượu bia kéo dài còn có nguy cơ thiếu folate (vitamin B9), vitamin B6 và một số vi chất khác. Thiếu folate có thể góp phần gây thiếu máu; trong khi đó, thiếu vitamin B6 có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và chức năng thần kinh. Ngoài ra, thiếu magiê và kẽm cũng có thể xuất hiện, đặc biệt ở người suy dinh dưỡng hoặc có bệnh lý đường tiêu hóa và gan.

Mức độ thiếu hụt phụ thuộc vào lượng rượu tiêu thụ, thời gian uống, chất lượng khẩu phần ăn và tình trạng sức khỏe. Không phải tất cả người thường xuyên uống rượu bia đều thiếu vitamin, nhưng nguy cơ tăng lên rõ rệt ở người uống nhiều, ăn uống kém hoặc có dấu hiệu suy dinh dưỡng.

Vitamin tổng hợp có thể giúp bổ sung những vi chất còn thiếu trong khẩu phần ăn, nhất là ở người ăn uống kém đa dạng. Ảnh minh họa AI.

2. Vitamin tổng hợp có giúp bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng?

Vitamin tổng hợp có thể giúp bổ sung những vi chất còn thiếu trong khẩu phần ăn, nhất là ở người ăn uống kém đa dạng. Tuy nhiên, người ăn uống đầy đủ không nhất thiết phải dùng thêm vitamin. Với người uống nhiều rượu bia kéo dài, suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh gan, bác sĩ cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng để chỉ định loại vitamin và liều bổ sung phù hợp; một số trường hợp cần bổ sung riêng từng vi chất thay vì dùng vitamin tổng hợp.

Đặc biệt, vitamin tổng hợp thông thường không thể thay thế việc bổ sung thiamin (vitamin B1) theo chỉ định ở người có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng.

Bổ sung vitamin không loại bỏ được tác hại của rượu bia. Vitamin không trung hòa cồn, không giúp cơ thể đào thải cồn nhanh hơn một cách đáng kể và không ngăn ngừa tổn thương gan, hệ thần kinh, tim mạch do rượu gây ra. Bổ sung đúng loại, đúng liều có thể cải thiện tình trạng thiếu vi chất, nhưng không giúp cơ thể dung nạp rượu bia tốt hơn hay giảm nguy cơ tổn thương do uống rượu.

Vì vậy, không nên dựa vào vitamin tổng hợp hoặc các sản phẩm quảng cáo hỗ trợ gan để tiếp tục uống rượu bia mà chủ quan với sức khỏe. Giảm lượng rượu bia, tiến tới ngừng uống là cách thiết thực nhất để hạn chế tác hại của cồn, đồng thời cần duy trì chế độ ăn đầy đủ và bổ sung vi chất khi có chỉ định.

3. Những lưu ý khi bổ sung vitamin ở người thường xuyên uống rượu bia

Trước khi bổ sung vitamin tổng hợp, cần xem xét chế độ ăn, lượng rượu bia tiêu thụ, thời gian uống và các bệnh lý đi kèm. Người thường xuyên bỏ bữa, ăn uống kém, sụt cân, mệt mỏi kéo dài hoặc mắc bệnh gan nên đi khám để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xác định nhu cầu bổ sung.

Khi lựa chọn thực phẩm bổ sung, người dùng cần chú ý hàm lượng từng thành phần, tránh dùng đồng thời nhiều chế phẩm chứa các vi chất trùng lặp. Bổ sung liều cao không đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt, vitamin A có thể gây độc khi dùng quá mức; người mắc bệnh gan do rượu càng cần thận trọng với các sản phẩm chứa vitamin A liều cao.

Bên cạnh việc bổ sung vi chất khi cần thiết, người uống rượu bia cần duy trì chế độ ăn đủ năng lượng, đa dạng thực phẩm, bảo đảm cung cấp protein, rau xanh, trái cây và các vitamin, khoáng chất thiết yếu. Với người uống nhiều rượu bia trong thời gian dài hoặc có dấu hiệu lệ thuộc rượu, việc giảm hay ngừng uống cần được thực hiện với sự hỗ trợ y tế khi cần, bởi hội chứng cai rượu có thể gây co giật và nhiều biến chứng nguy hiểm.