Người đàn ông 36 tuổi đột ngột qua đời sau khi uống bia lạnh, bác sĩ cảnh báo điều cần tránh

Người đàn ông 36 tuổi đột ngột vỡ động mạch chủ sau khi uống bia lạnh

Theo Thanh Niên Việt, một người đàn ông 36 tuổi ở Trung Quốc sau khi vận động cường độ cao dưới thời tiết nóng bức đã lấy một chai bia lạnh từ tủ lạnh ra uống khi về nhà.

Không lâu sau, người đàn ông xuất hiện cơn đau nhói ở ngực. Khi xe cứu thương đến, người bệnh rơi vào tình trạng sốc, huyết áp khoảng 60/40 mmHg. Các bác sĩ phát hiện anh bị vỡ động mạch chủ. Dù được cấp cứu, người bệnh không qua khỏi.

Theo gia đình, người đàn ông có tiền sử tăng huyết áp.

Các bác sĩ cảnh báo, sau khi vận động mạnh dưới thời tiết nóng bức, cơ thể đang trong trạng thái mất nước, mất điện giải và hệ tim mạch vẫn chịu nhiều áp lực. Vì vậy, không nên sử dụng bia ngay sau khi vừa vận động cường độ cao.

Ảnh minh họa.

Uống bia lạnh sau khi vận động ảnh hưởng thế nào?

ThS.BS. Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115, cho biết sau khi vận động mạnh, cơ thể thường mất nước, mất điện giải, nhịp tim và huyết áp còn cao, trong khi các mạch máu ngoại biên đang giãn để tỏa nhiệt.

Nhiệt độ lạnh của bia có thể gây co mạch ngoại biên, làm thay đổi quá trình tỏa nhiệt và điều hòa tuần hoàn. Một số người có thể cảm thấy choáng váng, nhức đầu hoặc khó chịu, đặc biệt ngay sau khi kết thúc vận động cường độ cao.

Bên cạnh đó, cồn trong bia có tác dụng lợi tiểu do ức chế hormone chống bài niệu (ADH), từ đó làm tăng lượng nước tiểu. Nếu uống bia khi cơ thể chưa được bù đủ nước, tình trạng mất nước và mất điện giải có thể trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài cảm giác mệt mỏi và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sau vận động.

Sau tập luyện, hệ tim mạch cũng đang chuyển từ trạng thái gắng sức sang nghỉ ngơi. Việc sử dụng cồn trong thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ hồi hộp, tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp tim thoáng qua, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ tim mạch.

Ngoài ra, trong và sau khi vận động mạnh, lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa giảm. Uống bia lúc này có thể gây kích thích đường tiêu hóa, khiến một số người xuất hiện đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Sau khi chơi thể thao nên ăn, uống gì?

BS. Võ Thị Tố Hi cho biết, sau khi vận động, cơ thể cần được phục hồi dựa trên ba yếu tố chính gồm nước, điện giải, năng lượng kết hợp protein.

Trước hết, người tập nên ưu tiên bù nước và điện giải bằng nước lọc hoặc nước điện giải để hỗ trợ cân bằng dịch và hạn chế chuột rút. Sau đó, có thể bổ sung carbohydrate kết hợp protein trong khoảng 30-60 phút sau tập để hỗ trợ tái tạo glycogen và phục hồi mô cơ.

Một số thực phẩm có thể lựa chọn gồm sữa ít béo hoặc sữa chocolate ít đường; sữa đậu nành với người không dung nạp lactose hoặc ăn chay; các thực phẩm dễ tiêu như chuối, khoai lang, bánh mì nguyên cám, trứng, cá, ức gà và sữa chua không đường.

Để phục hồi sau vận động, người tập nên ưu tiên bù nước, điện giải và bổ sung thực phẩm phù hợp thay vì sử dụng bia ngay sau khi tập. Những người có bệnh nền tim mạch hoặc thường xuyên tập luyện cường độ cao nên được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe.