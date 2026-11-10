Cầm 150.000 đồng khám phá ẩm thực Huế, thưởng thức no nê 5-7 món ngon

TP Huế là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung, thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm foodtour nhờ nền ẩm thực phong phú.

Với kinh phí khoảng 150.000 đồng/người, du khách có thể trải nghiệm 4-5 bữa/ngày với 5-7 món ăn khác nhau.

Để chuyến đi trọn vẹn hơn, du khách có thể tham khảo lịch trình foodtour với một số địa điểm ăn uống hấp dẫn dưới đây do anh Nguyễn Hoài Thông - một hướng dẫn viên tự do lâu năm ở Huế gợi ý.

Buổi sáng

Tại Huế, du khách có thể nạp năng lượng, khởi đầu ngày mới bằng món bún bò. Đây là một trong những đặc sản có tiếng của vùng đất cố đô.

Bún bò ở Huế thường có nước dùng hơi đục hoặc màu cam đỏ sóng sánh, ăn kèm các nguyên liệu như chân giò lợn, thịt bò, huyết (tiết lợn), chả cua…

Một số địa chỉ bán bún bò Huế lâu năm được anh Thông gợi ý nên thử ở Huế như: bún bò gánh Mệ Kéo - 20 Bạch Đằng, bún bò Bà Nga - 62 Nguyễn Chí Diễu, bún bò Cảnh Vân – 206 Trịnh Công Sơn, bún bò O Cương chú Điệp – 12A Trần Thúc Nhẫn, bún bò Huế O Hạnh - 35 Nguyễn Thái Học …

Món ăn có vị ngọt thơm, dẻo dai của những sợi bánh canh trắng muốt cùng với miếng cá lóc mềm, đậm đà và nước lèo ngọt dịu

Bánh canh cá lóc cũng là món ngon được nhiều người thưởng thức vào bữa sáng ở Huế, giá 20.000 - 25.000 đồng/bát.

Món ăn này được chế biến từ các nguyên liệu dân dã gồm sợi bánh canh làm từ bột gạo và thịt cá lóc đồng.

Du khách có thể tham khảo một số địa chỉ phục vụ món bánh canh cá lóc ngon ở Huế như: bánh canh cá lóc dì Hương - 14 Lê Thánh Tôn, bánh canh Mùi - 111A Trường Chinh, bánh canh cá lóc O Cúc - 57 Đinh Công Tráng, bánh canh cá lóc Thủy Dương – gần chân cầu vượt Thủy Dương…

Ở chợ làng Chuồn, bánh xèo cá kình có giá 25.000 đồng/chiếc, được phục vụ kèm bát mắm nhĩ, ớt tươi và rổ rau cải mầm, giúp giảm cảm giác ngán

Buổi sáng, du khách có thể dậy sớm, ghé chợ làng Chuồn (phường Mỹ Thượng) để thưởng thức món bánh xèo cá kình nức tiếng.

Món bánh này được chế biến từ cá kình của vùng đầm phá Tam Giang. Loại cá này ăn rong và hẹ nên thịt dai, ngọt thơm.

Khi khách gọi món, chủ quán sẽ đặt chảo nhỏ lên bếp, cho dầu nóng rồi thả cá kình vào. Khi cá chín vàng hai mặt, chủ quán mới đổ bột gạo vào chảo, sau đó thêm giá đỗ, hành lá và đậy vung cho chín.

Buổi trưa

Cơm hến là một trong những món ăn được nhiều thực khách yêu thích khi tới TP Huế. Món này cũng thích hợp để thưởng thức vào buổi trưa vì nhẹ bụng và dễ ăn.

Thực khách có thể thưởng thức cơm hến theo 2 cách: ăn khô trộn đều hoặc chan nước canh hến. Dù ăn theo cách nào thì món ăn vẫn giữ được vị ngon đặc trưng

Món này có vị ngọt thanh từ thịt hến, béo ngậy từ tóp mỡ, bùi bùi của lạc rang và chút cay nồng của ớt, hòa quyện với hương vị đậm đà của mắm ruốc và vị giòn mát của rau sống, rau thơm.

Anh Thông gợi ý, tới Huế, du khách có thể tìm và thưởng thức cơm hến ở một số quán ăn được người bản địa ưa chuộng như: cơm hến Hoa Đông - 64 Kiệt 7 Ưng Bình, cơm hến 17 Hàn Mặc Tử - phường Vỹ Dạ…

Một tô bún mắm nêm ở Huế có giá chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng nhưng được phục vụ đầy ắp các nguyên liệu

Ngoài cơm hến, bún mắm nêm cũng là món ăn được nhiều khách du lịch lựa chọn dùng vào bữa trưa.

Nguyên liệu chính của món bún này gồm bún tươi, rau sống, hoa chuối, giá đỗ, ăn kèm với tai lợn, nem, chả lụa, chả da…, kết hợp cùng mắm nêm đậm đà.

Ở Huế có một số quán bún mắm nêm ngon như: bún mắm O Bê - 14 Nguyễn Huệ, bún mắm nêm mệ Thẻo - 64 Bà Triệu, bún mắm & bún thịt nướng - 130 Trần Phú…

Buổi chiều

Ở TP Huế, du khách có thể tìm và thưởng thức một số món ăn nhẹ vào buổi chiều ở các khu chợ truyền thống như chợ An Cựu, chợ Bến Ngự, chợ Đông Ba…

Đặc biệt ở chợ Đông Ba – nơi được ví là “thiên đường ẩm thực” có nhiều quán ăn vặt cho du khách lựa chọn với loạt món ngon như bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít, bún lòng xào nghệ, chè heo quay…

Các món chè và bánh hấp dẫn ở Huế

Các món ăn ở đây có giá bình dân, dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/suất.

Ngoài trải nghiệm ẩm thực trong chợ, du khách có thể thưởng thức các món ăn vặt nhẹ bụng, dễ tiêu khác như bánh ép, chè heo quay, các loại bánh dân dã của Huế (bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít, bánh bèo).

Chè heo quay là món ăn nổi bật trong ẩm thực Huế

Anh Thông gợi ý, chè heo quay là món đáng thử khi ghé Huế với một số địa chỉ ăn uống hút khách như: chè Hẻm – số 1 kiệt 29 Hùng Vương, chè Cầm – số 10 Nguyễn Sinh Cung hay chè Ngọc Hiền - 67 Trần Hưng Đạo, chè Mợ Tôn Đích - 20 Đinh Tiên Hoàng.

Nếu muốn thử bánh các loại, du khách có thể tìm đến các quán như: quán chị Hạnh - 11 Phó Đức Chính, quán bà Đỏ - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm hay quán bà Chi - 52 Lê Viết Lượng…

Bánh ép và cà phê muối trứ danh

Một số quán bánh ép mà du khách có thể tham khảo khi đến Huế như: bánh ép Gia Di – 4 Phùng Chí Kiên, bánh ép Huệ - 116 Lê Ngô Cát, bánh ép Cây Sứ - 31 Kiệt 103 Nhật Lệ…

Đặc biệt, tới Huế, du khách không nên bỏ lỡ thức uống trứ danh - cà phê muối. Những địa chỉ uống cà phê muối ngon, được thực khách ưa chuộng ở Huế như: cà phê muối số 10 Nguyễn Lương Bằng (Cơ sở 2: 142 Đặng Thái Thân), Tan. Coffee - 14 Phạm Hồng Thái hoặc 86 Đinh Tiên Hoàng, nhà 87 coffee - 87 Lê Huân...

Buổi tối

Vịt lộn um bầu được xem như đặc sản không nên bỏ lỡ khi tới TP Huế, thích hợp để thưởng thức vào bữa tối, nhất là những ngày trời se lạnh.

Món trứng lộn um bầu có giá 15.000 - 20.000 đồng/suất

Anh Thông gợi ý 3 quán vịt lộm um bầu ngon ở Huế gồm: vịt lộn um bầu Bé Đen – 101 Phan Đình Phùng, vịt lộn um bầu AT & F – 6 Nguyễn Khuyến và vịt lộn um bầu Kiệt 11 - 11 Nguyễn Khuyến.

Ngoài ra, buổi tối ở Huế, du khách cũng có thể lựa chọn ăn bún bò cho ấm bụng hoặc ghé quán nhậu lai rai, thưởng thức loại bia truyền thống của địa phương.