Bò hầm khoai tây cà rốt: Món nóng giàu đạm, rau củ cho ngày lạnh

Bò hầm khoai tây cà rốt không đòi hỏi kỹ thuật nấu quá phức tạp nhưng lại dễ mắc một lỗi quen thuộc: thịt bò chưa mềm thì khoai tây đã nát nhừ. Nguyên nhân thường nằm ở việc chọn thịt chưa phù hợp và cho rau củ vào nồi quá sớm.

Với một vài điều chỉnh nhỏ, món ăn có thể trở thành lựa chọn tiện lợi cho bữa cơm gia đình ngày lạnh, vừa có nguồn protein từ thịt bò, vừa bổ sung rau củ.

Chọn đúng phần thịt bò để hầm lâu vẫn mềm

Không phải phần thịt bò nào cũng thích hợp để hầm. Với món này, có thể chọn bắp bò, nạm bò hoặc phần vai bò có xen một lượng gân và mô liên kết vừa phải. Những phần này có cấu trúc phù hợp với phương pháp nấu chậm, khi được hầm đủ thời gian sẽ mềm và đậm vị hơn. Mẹo nhà bếp được chia sẻ trên VOV.

Không nên chọn những miếng thịt quá nạc, ít mô liên kết nếu muốn hầm trong thời gian dài vì thịt có thể trở nên khô, xơ. Ngược lại, phần có quá nhiều gân hoặc mỡ cũng có thể khiến món ăn nặng vị.

Thịt bò sau khi mua về rửa nhanh, thấm thật ráo rồi cắt thành miếng vuông khoảng 3–4cm. Không nên cắt quá nhỏ vì thịt sẽ co lại trong quá trình nấu và dễ bị khô.

Có thể ướp thịt với một chút nước mắm hoặc muối, tiêu, hành tỏi băm và một ít dầu ăn trong khoảng 20–30 phút. Nếu thích món có màu đẹp và mùi thơm đậm hơn, có thể áp chảo hoặc đảo săn thịt trước khi hầm.

Hầm bò mềm không dai: Đừng nóng vội tăng lửa

Sau khi làm nóng nồi, cho thịt bò vào đảo săn các mặt rồi thêm cà chua và hành tây. Cà chua giúp nước dùng có vị chua nhẹ, màu đẹp; hành tây tạo vị ngọt tự nhiên.

Thêm nước nóng vừa đủ ngập thịt, đun đến khi sôi rồi hạ xuống mức lửa nhỏ. Trong quá trình hầm, nên duy trì trạng thái sôi nhẹ thay vì để nồi sôi ùng ục liên tục. Nấu chậm giúp các mô liên kết trong những phần thịt thích hợp dần mềm ra mà không làm nước dùng bị đục quá mức.

Thời gian hầm phụ thuộc vào phần thịt, kích thước miếng bò và dụng cụ nấu. Với nồi thông thường, có thể cần khoảng 60–90 phút hoặc lâu hơn. Không nên cố định một con số cho mọi nồi; cách kiểm tra tốt nhất là dùng đũa hoặc nĩa xuyên thử miếng thịt. Khi thịt bắt đầu mềm nhưng chưa đạt độ mềm mong muốn, tiếp tục hầm thay vì tăng lửa.

Nếu sử dụng nồi áp suất, thời gian sẽ ngắn hơn đáng kể và cần căn theo hướng dẫn của từng loại nồi.

Khoai tây, cà rốt cho vào lúc nào để không bị nát?

Đây là bước quyết định thành phẩm có đẹp mắt hay không. Cà rốt thường có thể cho vào trước khoai tây, bởi củ này có cấu trúc chắc hơn và cần thời gian nấu lâu hơn để mềm. Khi thịt bò đã gần đạt độ mềm mong muốn, cho cà rốt đã gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn vào nồi. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Khoai tây nên cho vào sau đó, tùy kích thước miếng. Những miếng khoai cắt nhỏ sẽ nhanh mềm hơn nên cần cho vào muộn hơn. Nếu muốn khoai giữ được hình dáng, nên cắt miếng tương đối lớn và không khuấy mạnh trong quá trình nấu.

Có thể thêm khoai tây và cà rốt ở giai đoạn cuối để chúng vừa chín mềm nhưng không bị nát. Khi rau củ gần đạt độ chín, nêm lại gia vị cho vừa khẩu vị và tiếp tục đun nhẹ thêm vài phút.

Một mẹo nhỏ là nếu muốn nước hầm có độ sánh tự nhiên, có thể để một vài miếng khoai tây chín mềm hơn và khuấy nhẹ để chúng hòa một phần vào nước dùng. Ngược lại, nếu thích nước trong, cần hạn chế đảo nồi.

Khi hoàn thành, thịt bò nên mềm nhưng vẫn giữ được hình dáng, khoai tây bở vừa, cà rốt mềm ngọt và không nát vụn. Nước hầm có màu đỏ cam nhẹ từ cà chua, vị ngọt của hành tây và rau củ hòa với vị đậm đà của thịt bò.

Món này có thể ăn cùng cơm nóng hoặc bánh mì. Nếu muốn bữa ăn cân đối hơn, có thể dùng thêm một đĩa rau xanh hoặc rau củ luộc thay vì tăng quá nhiều lượng thịt và nước sốt.

Bò hầm cũng là món phù hợp để chuẩn bị trước cho bữa tối. Tuy nhiên, thức ăn sau khi nấu cần được làm nguội và bảo quản lạnh đúng cách, không nên để nồi bò hầm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Khi ăn lại, chỉ nên hâm nóng lượng vừa đủ dùng.