100 nghìn cho bữa tối 4 người, cơm nhà có gì?

Cuối ngày, một mâm cơm có món thịt thơm lừng, bát canh rau nóng và món trứng quen thuộc luôn dễ khiến cả nhà muốn ngồi lại lâu hơn bên mâm cơm. Điều đáng nói là những món ăn này đều dùng nguyên liệu rất quen thuộc, không đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng cầu kỳ.

Với ngân sách khoảng 100.000 đồng, người nội trợ có thể tính toán lượng mua vừa đủ cho 4 người, ưu tiên một món thịt làm điểm nhấn rồi dùng trứng và rau để hoàn thiện bữa ăn.

Mâm cơm khoảng 100.000 đồng hôm nay có gì?

Thịt ba chỉ: khoảng 35.000-42.000 đồng Trứng gà: khoảng 15.000-18.000 đồng Cải xanh hoặc cải ngọt: khoảng 12.000-15.000 đồng Hành lá, hành khô, gia vị và nguyên liệu phụ: khoảng 10.000-15.000 đồng Tổng khoảng 72.000-90.000 đồng, chưa tính gạo và những gia vị cơ bản đã có sẵn trong bếp. Phần ngân sách còn lại có thể dùng để mua thêm rau, cà chua hoặc điều chỉnh lượng thịt tùy giá chợ.

Mức giá chỉ mang tính tham khảo vì giá thực phẩm thay đổi theo loại hàng, khu vực và thời điểm. Tại Hà Nội, giá thịt ba chỉ được ghi nhận khoảng 135.000-140.000 đồng/kg vào cuối tháng 10/2026, trong khi giá rau thường biến động theo mùa và thời tiết.

Thịt rang cháy cạnh: Món mặn ít nguyên liệu nhưng cực đưa cơm

Với 4 người, khoảng 250-300g thịt ba chỉ là lượng vừa phải để làm món rang, nhất là khi mâm cơm còn có trứng và canh rau. Thịt nên chọn miếng có cả nạc và mỡ để khi rang lên không bị khô, phần mỡ tiết ra giúp các cạnh thịt vàng thơm.

Thịt mua về rửa sạch, để thật ráo rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Một mẹo nhỏ là không nên thái quá dày bởi thịt khó xém cạnh, cũng không nên thái quá mỏng vì dễ bị khô khi rang lâu.

Cho thịt vào chảo nóng, rang ở lửa vừa để mỡ từ thịt từ từ tiết ra. Khi các cạnh miếng thịt bắt đầu vàng nâu, thêm hành khô và một chút nước mắm, đường, tiêu rồi đảo nhanh tay. Đường giúp thịt lên màu đẹp nhưng không nên cho quá nhiều vì dễ cháy và làm món ăn bị ngọt.

Muốn thịt rang cháy cạnh ngon, phần quan trọng nhất là đợi thịt xém vàng rồi mới nêm gia vị. Nếu cho nước mắm quá sớm, thịt dễ tiết nước và chuyển sang kiểu rim mềm thay vì có lớp cạnh vàng thơm đặc trưng.

Canh cải và trứng rán: Hai món đơn giản làm mâm cơm đủ vị hơn

Thịt rang cháy cạnh có vị đậm, vì vậy một bát canh cải nóng sẽ giúp bữa cơm cân bằng hơn. Có thể chọn cải xanh hoặc cải ngọt tùy giá chợ. Rau rửa sạch, cắt vừa ăn rồi cho vào nồi khi nước đã sôi. Nêm vừa phải và không nên nấu quá lâu để rau giữ được màu xanh và độ giòn mềm.

Nếu muốn bát canh ngọt hơn, có thể cho một ít gừng thái sợi hoặc vài lát thịt băm, nhưng với ngân sách 100.000 đồng thì không nhất thiết phải thêm thịt vào canh.

Ba quả trứng gà có thể làm thành một đĩa trứng rán cho cả nhà. Đập trứng, đánh đều với hành lá, nêm vừa phải rồi rán trên chảo nóng. Có thể thêm cà chua thái nhỏ nếu trong bếp có sẵn, vừa tạo màu vừa giúp món trứng có vị mềm, thơm hơn.