Ứ mủ thận, suýt mất mạng vì tin thuốc nam tạo chất làm tan sỏi

BS Mai Văn Lực, Khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện E, cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 65 tuổi trong tình trạng kiệt sức sau nhiều ngày sốt cao. Bệnh nhân vào khám với dáng đi xiêu vẹo, gương mặt phờ phạc, đờ đẫn. Khai thác bệnh sử cho thấy người này từng được phát hiện sỏi thận nhưng không đến bệnh viện theo dõi định kỳ.

Thay vào đó, ông nghe người quen giới thiệu và sử dụng thuốc nam trong thời gian dài. Ông tin rằng thuốc không trực tiếp làm tan sỏi nhưng có thể kích thích cơ thể tạo ra một chất giúp làm tan sỏi. Sau khoảng 6 tháng uống thuốc, ông từng tiểu ra một viên sỏi nên càng tin tưởng phương pháp này.

Gần đây, bệnh nhân sốt cao liên tục khoảng một tuần, nhiệt độ 39-40°C, kèm rét run. Tuy nhiên, ông vẫn ở nhà và gọi người đến tiêm thuốc. Chỉ đến khi cơ thể kiệt quệ, gần như không thể đứng vững, ông mới được gia đình đưa đến viện.

Bệnh nhân được can thiệp dẫn lưu, giải phóng tình trạng ứ mủ.

Kết quả siêu âm phát hiện nhu mô thận trái đã giãn mỏng, toàn bộ bể thận chứa nhiều dịch không đồng nhất, gợi ý tình trạng ứ mủ thận nặng.

BS Lực lập tức chuyển bệnh nhân xuống khoa Cấp cứu để điều trị tích cực, sử dụng kháng sinh và hoàn thiện các xét nghiệm cần thiết, đồng thời chuẩn bị can thiệp dẫn lưu, giải phóng tình trạng ứ mủ.

Theo BS Lực, trường hợp này nguy hiểm bởi sỏi có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng. Khi đã xuất hiện tình trạng ứ mủ thận, nhiễm trùng có thể diễn tiến nhanh, dẫn tới nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ lưu ý, việc người bệnh tiểu ra sỏi sau một thời gian dùng thuốc không đồng nghĩa thuốc đã làm tan sỏi. Một số viên sỏi nhỏ có thể tự di chuyển theo dòng nước tiểu và được đào thải ra ngoài.

Đặc biệt, người có tiền sử sỏi tiết niệu cần đi khám ngay khi xuất hiện sốt cao, rét run, đau vùng lưng hoặc hông, nhất là khi các triệu chứng xuất hiện cùng tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu bất thường. Thuốc hạ sốt hay kháng sinh có thể khiến người bệnh tạm thời giảm triệu chứng nhưng không giải quyết được tình trạng tắc nghẽn do sỏi. Trong trường hợp nhiễm trùng xảy ra trên nền đường tiết niệu bị tắc, việc kiểm soát nhiễm trùng cần được thực hiện đồng thời với giải phóng tình trạng tắc nghẽn.

Nếu tình trạng ứ mủ kéo dài, nhu mô thận có thể bị tổn thương nghiêm trọng, suy giảm hoặc mất chức năng. Một số trường hợp thận đã bị phá hủy nặng có thể phải cắt bỏ để kiểm soát nhiễm trùng và bảo vệ tính mạng người bệnh.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Lực khuyến cáo người từng phát hiện sỏi thận cần được theo dõi định kỳ, đánh giá kích thước, vị trí của sỏi và tình trạng đường tiết niệu. Người bệnh không nên chờ đến khi đau dữ dội hoặc sốt cao mới đi khám.