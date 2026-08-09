Không nghe lời bác sĩ dặn, 3 tháng sau cấp cứu vội vì suy thận cấp

BS Mai Văn Lực, Khoa Thận Tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết, 3 tháng trước nam bệnh nhân đến bệnh viện vì một cơn đau quặn thận dữ dội. Kết quả chụp chiếu cho thấy viên sỏi kích thước khá nhỏ, khoảng 5x6mm kẹt ở đoạn 1/3 dưới niệu quản.

Sau khi kê thuốc, bác sĩ Lực hướng dẫn người bệnh uống đủ nước, vận động phù hợp và hẹn quay lại sau 2 tuần để kiểm tra.

Bác sĩ cũng giải thích rằng sau khi uống thuốc, việc hết đau chưa có nghĩa viên sỏi niệu quản đã ra ngoài. Nếu sỏi vẫn mắc lại trong niệu quản, nước tiểu có thể bị cản trở, gây ứ nước và ảnh hưởng đến chức năng thận.

Bệnh nhân về nhà uống hết đơn thuốc và thấy không đau nữa, anh bỏ qua lịch tái khám và uống thuốc nam “gia truyền” theo người quen giới thiệu để “đẩy sỏi” ra ngoài.

Các bác sĩ nội soi tán sỏi. (Ảnh: BVCC)

Mới đây, bệnh nhân lại xuất hiện cơn đau quặn thận xuất hiện trở lại. Cơn đau dữ dội khiến anh phải vào viện cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy viên sỏi 5x6 mm vẫn nằm ở vị trí cũ, kẹt ở đoạn 1/3 dưới niệu quản. Đáng chú ý, thận đã bị ứ nước nhiều hơn và người bệnh bắt đầu có biểu hiện suy thận cấp.

Người bệnh nhanh chóng phải nội soi tán sỏi. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện niệu quản của người bệnh bị hẹp. Khi đưa ống soi vào, lỗ niệu quản chỉ rộng khoảng 1 mm, khiến viên sỏi dù không quá lớn vẫn bị mắc kẹt, gây bít tắc kéo dài.

Ê-kíp điều trị đã nội soi tán sỏi, đồng thời nong rộng đoạn niệu quản bị hẹp và đặt sonde JJ để duy trì lưu thông nước tiểu, bảo vệ thận và niệu quản.

Hết đau chưa chắc đã hết sỏi

Theo bác sĩ Lực, trường hợp này cho thấy người mắc sỏi niệu quản không nên chỉ dựa vào cảm giác đau để đánh giá tình trạng bệnh. Cơn đau quặn thận thường xuất hiện khi viên sỏi di chuyển, gây co thắt hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu.

Khi sỏi nằm yên, cơ thể có thể giảm cảm giác đau dù tình trạng tắc nghẽn vẫn còn. Tắc nghẽn khiến nước tiểu bị cản trở trong thời gian dài, thận phía trên vị trí tắc có thể bị giãn, áp lực tăng lên và nhu mô thận dần bị tổn thương. Vì vậy, hết đau chỉ có nghĩa triệu chứng đã giảm, không thể khẳng định viên sỏi đã được đào thải.

“Điều quan trọng là người bệnh cần tái khám đúng lịch để kiểm tra viên sỏi đã ra ngoài hay chưa. Kết quả siêu âm, X-quang hoặc CT mới có thể xác định chính xác tình trạng của viên sỏi và mức độ ứ nước ở thận”, bác sĩ khuyến cáo.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh người bệnh không nên tự ý thay đổi phương pháp điều trị hoặc sử dụng các bài thuốc truyền miệng thay cho việc theo dõi, điều trị theo chỉ định. Khả năng đào thải sỏi phụ thuộc vào kích thước, vị trí viên sỏi và đặc điểm giải phẫu đường tiết niệu của từng người.

Với những trường hợp sỏi mắc kẹt do hẹp niệu quản, việc chờ đợi kéo dài có thể khiến tình trạng tắc nghẽn tiến triển và ảnh hưởng đến chức năng thận.

Do đó, người bệnh sỏi tiết niệu cần tuân thủ lịch tái khám, ngay cả khi không còn đau. Khi xuất hiện lại cơn đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, sốt hoặc các triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp.