Thuốc tránh thai cho nam giới không gây ảnh hưởng tới ham muốn

64 năm sau khi viên thuốc tránh thai dành cho nữ được phê duyệt sử dụng tại Anh, khoa học cuối cùng cũng tiến gần tới việc cho ra đời thuốc tránh thai dành cho nam giới. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy viên thuốc thử nghiệm YCT-529 có thể làm ngưng sản xuất tinh trùng, và thử nghiệm trên người cho thấy không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nếu các bước tiếp theo thuận lợi, thế giới có thể chào đón viên thuốc tránh thai nam đầu tiên trong vòng 3 năm tới.

Cơ chế tránh thai hoàn toàn mới

Suốt nhiều thập kỷ, các nghiên cứu về thuốc tránh thai nam chủ yếu nhắm vào ức chế hormone gonadotropin – điều dễ gây giảm ham muốn, yếu cơ, bốc hỏa.

Điểm đột phá của YCT-529 là không can thiệp hormone, mà tác động trực tiếp vào một protein quan trọng: retinoic acid receptor alpha (RAR-alpha) – yếu tố then chốt để tinh hoàn sản xuất tinh trùng.

Ảnh minh họa.

Axit retinoic được tạo từ vitamin A (có trong phô mai, rau xanh, cà rốt…) gắn vào RAR-alpha để thúc đẩy sự hình thành tế bào mới, bao gồm tinh trùng. Khi YCT-529 gắn vào RAR-alpha trong tinh hoàn, nó chặn axit retinoic, khiến tinh trùng gần như ngừng sản xuất.

Thử nghiệm trên chuột cho kết quả cực kỳ ấn tượng: sau 4 tuần dùng thuốc, số lượng tinh trùng giảm mạnh, khả năng ngừa thai đạt 99%, và đặc biệt là khả năng sinh sản phục hồi hoàn toàn sau 4–6 tuần ngưng thuốc.

Trên 16 nam giới khỏe mạnh, thuốc cũng cho thấy an toàn, dễ dung nạp, không ảnh hưởng tới ham muốn tình dục, hormone hay tâm trạng.

Giáo sư Tet Yap (Đại học King’s College London) nhận xét: “Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Bước tiếp theo là thử nghiệm trên nhóm lớn hơn để xác định độ an toàn và hiệu quả”.

Không phải thuốc tránh thai hiệu quả tức thì

Dù đầy triển vọng, viên thuốc tránh thai này không cho hiệu quả ngay lập tức. Nam giới cần tối thiểu 2 tháng để lượng tinh trùng giảm xuống mức an toàn để tránh thai. Điều đó đồng nghĩa các cặp đôi vẫn phải dùng thêm biện pháp tránh thai khác trong giai đoạn đầu. Nếu muốn có con trở lại, người đàn ông cần thêm 2–3 tháng để tinh trùng phục hồi bình thường.

Về mức độ an toàn, vẫn còn những vấn đề cần suy xét thêm. Một số tình nguyện viên bị nhiễm trùng đường hô hấp, khiến các chuyên gia đặt vấn đề rằng liệu thuốc có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, vốn phụ thuộc nhiều vào axit retinoic?

Ngoài ra, một người còn báo cáo bị rối loạn nhịp tim khi dùng thuốc. Với quy mô thử nghiệm nhỏ, các nhà khoa học chưa thể khẳng định có phải do thuốc gây ra hay không.

Giáo sư Richard Anderson (Đại học Edinburgh) cho biết: “Cơ chế hoạt động trông rất thuyết phục trên mô hình động vật. Nhưng đây vẫn là giai đoạn rất sớm, và dữ liệu trên người hiện còn hạn chế”.

Nhiều lựa chọn khác đang được phát triển

Song song với viên tránh thai dạng uống, các nhóm nghiên cứu khác cũng đẩy mạnh nhiều phương pháp tránh thai nam đầy tiềm năng như:

- Gel tiêm vào ống dẫn tinh, hiệu quả đến 2 năm

Một loại gel có tên Adam được tiêm trực tiếp vào ống dẫn tinh nhằm chặn tinh trùng khỏi tinh dịch. Kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả kéo dài ít nhất 2 năm. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được công bố trong tạp chí khoa học để kiểm chứng.

- Gel Nestorone bôi lên tay, hiệu quả 86% sau 15 tuần

Gel Nestorone là một loại gel được thoa lên cánh tay trên của nam giới một lần mỗi ngày và chứa sự kết hợp của segesterone acetate (một loại hormone sinh dục nữ tổng hợp có tác dụng ngăn chặn quá trình sản xuất tinh trùng) và hormone testosterone của nam giới.

Mặc dù hiệu quả, nhưng loại gel này có thể làm giảm nồng độ testosterone tự nhiên, gây rối loạn cương dương. Testosterone được thêm vào gel để khắc phục tình trạng này.

Hàng trăm nam giới đã tham gia thử nghiệm quốc tế. Báo cáo tại một hội nghị y khoa ở Boston, Mỹ cho thấy gel này hiệu quả 86% sau 15 tuần sử dụng liên tục.