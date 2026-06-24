Tổn thương não vì mắc tay chân miệng

Ngày 23/6, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bé gái 10 tuổi, ngụ TPHCM, nhập viện trong tình trạng bị tay chân miệng nặng kèm nhiều dấu hiệu tổn thương thần kinh.

Theo người nhà, bé bắt đầu sốt và nổi ban ở tay chân khoảng 5 ngày trước khi nhập viện. Ban đầu, các triệu chứng khá giống những trường hợp tay chân miệng thông thường nên trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ở mức độ nhẹ.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, trẻ liên tục sốt cao tới 40 độ C. Điều đáng lo ngại là từ ngày thứ năm, trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như mỏi chân, đi đứng loạng choạng, ngủ nhiều hơn bình thường. Gia đình còn nhận thấy trẻ thường xuyên giật mình khi ngủ, tay chân run và có những cử động bất thường nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện chuyên khoa.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng li bì, sốt cao, nhịp tim nhanh, có dấu hiệu rối loạn thần kinh. Bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3 - giai đoạn bệnh đã xuất hiện biến chứng thần kinh và có nguy cơ diễn tiến nặng.

Dù được điều trị tích cực bằng thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc chống co giật và các biện pháp hồi sức cần thiết, tình trạng bệnh vẫn diễn tiến phức tạp. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó ghi nhận tổn thương vùng thân não.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, thân não là khu vực rất quan trọng của hệ thần kinh trung ương, tham gia điều khiển nhiều chức năng sống như hô hấp, nhịp tim, huyết áp và vận động. Khi virus tay chân miệng tấn công vùng này, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như run tay chân, giật mình liên tục, đi loạng choạng, ngủ gà, thậm chí suy hô hấp hoặc đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh nhi bị tổn thương não, rơi vào nguy kịch biến chứng sau khi mắc bệnh tay chân miệng

May mắn, sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Trẻ hết sốt, hết run tay chân, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể tự đi lại. Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm enterovirus - tác nhân thường gặp gây bệnh tay chân miệng.

Các chuyên gia cho biết phần lớn ca tay chân miệng xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, trường hợp trên là lời nhắc nhở rằng trẻ lớn vẫn có thể mắc bệnh và gặp biến chứng nặng. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan chỉ vì con đã qua độ tuổi thường mắc tay chân miệng.

BS Minh Tiến khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông, phụ huynh cần theo dõi sát. Nếu xuất hiện thêm các dấu hiệu như giật mình chới với, sốt cao khó hạ, nôn nhiều, run tay chân, đi loạng choạng, ngồi không vững, thở bất thường, lơ mơ hoặc co giật,... cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Để phòng bệnh, phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống chín, không dùng chung vật dụng cá nhân. Đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa và các bề mặt trẻ thường tiếp xúc cần được vệ sinh thường xuyên. Trẻ mắc bệnh nên được nghỉ học và cách ly từ 7-10 ngày nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Theo các bác sĩ, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo biến chứng thần kinh là yếu tố quan trọng giúp trẻ được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ tổn thương não và những hậu quả lâu dài do bệnh tay chân miệng gây ra.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 24 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 1.097 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 13,5% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay đã lên tới 21.376 trường hợp. Các địa phương có tỷ lệ người mắc bệnh trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Long Điền. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh tiếp tục chủ động các biện pháp vệ sinh cá nhân, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường ở trẻ để phát hiện bệnh sớm và phòng ngừa biến chứng nặng.