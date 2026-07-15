5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng bằng nguyên liệu có sẵn trong bếp

Chanh tươi

Chanh chứa axit citric và tinh dầu tự nhiên, giúp khử mùi, đồng thời làm mềm các vết dầu mỡ bám trong khoang lò. Cho khoảng 250 ml nước vào bát chịu nhiệt, vắt nửa đến một quả chanh rồi thả cả vỏ vào bát. Quay ở công suất cao khoảng 3-5 phút đến khi hơi nước phủ kín thành lò. Để nguyên thêm khoảng 10 phút rồi dùng khăn mềm lau sạch. Hơi nước kết hợp với tinh dầu chanh sẽ giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, đồng thời để lại mùi thơm dễ chịu.

Giấm trắng

Giấm trắng có chứa axit axetic, giúp trung hòa nhiều loại mùi thực phẩm và hỗ trợ làm sạch khoang lò. Pha giấm và nước theo tỷ lệ 1:1, cho vào bát chịu nhiệt rồi quay khoảng 5 phút. Sau đó để cửa lò đóng thêm khoảng 10 phút trước khi lau sạch. Mùi giấm có thể hơi nồng lúc đầu nhưng sẽ nhanh chóng bay hết sau khi mở cửa lò.

Baking soda

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong việc khử mùi nhờ khả năng hấp phụ và trung hòa nhiều hợp chất gây mùi. Nếu chỉ cần khử mùi nhẹ, hãy đặt một bát nhỏ chứa baking soda khô trong lò qua đêm. Với các vết bẩn lâu ngày, có thể trộn baking soda với một ít nước thành hỗn hợp sệt, thoa lên vị trí cần làm sạch, để khoảng 15 phút rồi lau bằng khăn ẩm.

Bã cà phê hoặc trà xanh

Bã cà phê và lá trà sau khi pha đều có khả năng hút mùi khá tốt, đồng thời tạo hương thơm tự nhiên. Cho bã cà phê hoặc túi trà đã sử dụng vào bát cùng một ít nước, quay khoảng 3-5 phút. Ngoài khử mùi, phương pháp này còn giúp khoang lò có mùi thơm dịu hơn.

Than hoạt tính

Nếu muốn duy trì lò vi sóng luôn khô ráo và không có mùi, than hoạt tính là lựa chọn đơn giản. Đặt một túi than hoạt tính nhỏ trong khoang lò sau mỗi lần sử dụng và lấy ra trước khi hâm nóng thức ăn. Than hoạt tính có khả năng hấp thụ mùi và hơi ẩm liên tục mà không cần sử dụng điện hay hóa chất.

Một vài lưu ý để lò vi sóng luôn sạch mùi

Để hạn chế mùi thức ăn tích tụ, nên đậy nắp khi hâm nóng thực phẩm nhằm tránh dầu mỡ bắn ra thành lò. Đồng thời, lau sạch các vết thức ăn ngay sau khi sử dụng thay vì để lâu ngày. Việc vệ sinh định kỳ khoảng 1 lần mỗi tuần cũng giúp hạn chế vi khuẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giữ cho món ăn không bị ám mùi cũ.