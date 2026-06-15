4 triệu chứng 'kỳ lạ' sau quan hệ tình dục và cách xử trí

Sau quan hệ, cơ thể cũng có những "tín hiệu" cần được lắng nghe

Nhiều người cho rằng những khó chịu xuất hiện sau quan hệ là chuyện bình thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự tìm cách khắc phục. Thực tế, phần lớn các triệu chứng kể trên không nguy hiểm, nhưng chúng cũng có thể là lời cảnh báo sớm về những vấn đề liên quan đến thần kinh, hô hấp, tâm lý hoặc hệ tiết niệu.

Quan hệ tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Vì vậy, nếu cơ thể liên tục phát đi những tín hiệu bất thường sau mỗi lần gần gũi, điều cần làm không phải là im lặng chịu đựng mà là chủ động tìm hiểu nguyên nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần thiết.

Đôi khi, lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

Dưới đây là 4 triệu chứng khá phổ biến sau quan hệ tình dục cùng cách xử trí được các chuyên gia khuyến nghị.

Ảnh minh họa.

Đau đầu sau khi quan hệ: Không chỉ là chuyện "quá sức"

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cực khoái đôi khi có thể đi kèm với những cơn đau đầu dữ dội.

Theo các chuyên gia thần kinh, hiện tượng này thường xuất hiện theo hai dạng. Một là đau đầu do căng cơ vùng cổ, vai và đầu khi cơ thể quá căng thẳng hoặc kích thích. Hai là cơn đau xuất hiện đột ngột ngay trước hoặc trong lúc đạt cực khoái do huyết áp và nhịp tim tăng nhanh.

Phần lớn các trường hợp đều lành tính và chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu cơn đau quá dữ dội, xuất hiện lần đầu hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh cần đi khám để loại trừ các bệnh lý mạch máu não nguy hiểm.

Khó thở, lên cơn hen sau quan hệ

Nhiều người không nhận ra rằng quan hệ tình dục cũng là một dạng vận động thể chất có cường độ tương đương đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang.

Đối với người mắc hen phế quản chưa được kiểm soát tốt, sự gia tăng nhịp tim và nhu cầu oxy trong lúc quan hệ có thể kích hoạt cơn hen cấp.

Buồn bã, muốn khóc sau khi quan hệ: Hiện tượng không hiếm gặp

Tình dục thường được gắn với cảm xúc hạnh phúc và thỏa mãn. Tuy nhiên, thực tế có những người lại cảm thấy buồn bã, trống rỗng hoặc lo âu ngay sau khi quan hệ.

Hiện tượng này được gọi là rối loạn cảm xúc sau giao hợp (Postcoital Dysphoria).

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy gần một nửa phụ nữ từng trải qua cảm giác này ít nhất một lần trong đời. Một số nam giới cũng gặp tình trạng tương tự.

Nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi hormone sau cực khoái, căng thẳng tâm lý, những tổn thương cảm xúc trong quá khứ hoặc các vấn đề chưa được giải quyết trong mối quan hệ.

Nóng rát khi đi tiểu sau quan hệ: Coi chừng viêm bàng quang "tuần trăng mật"

Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất ở phụ nữ sau quan hệ tình dục. Tình trạng này thường được gọi là "viêm bàng quang tuần trăng mật" vì hay xuất hiện sau những lần quan hệ với tần suất nhiều hơn bình thường.

Nguyên nhân chủ yếu là vi khuẩn từ vùng sinh dục hoặc hậu môn xâm nhập vào niệu đạo và bàng quang trong quá trình quan hệ.

Phụ nữ có nguy cơ cao hơn do niệu đạo ngắn, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ di chuyển vào đường tiết niệu.