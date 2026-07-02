Thực hư thông tin uống matcha 'hủy hoại' máu

Thông tin này gây hoang mang đối với những người đang duy trì thói quen sử dụng matcha hằng ngày.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chia sẻ, nghe qua thông tin này bản thân bà cũng cảm thấy giật mình. Tuy nhiên, Tiến sĩ Giang khẳng định: “Với dinh dưỡng, điều quan trọng không phải là vội vàng kết tội một thực phẩm mà phải hỏi cho đúng: Uống bao nhiêu, uống lúc nào, cơ địa ra sao và chế độ ăn tổng thể như thế nào?”.

Uống matcha có làm cơ thể thiếu sắt? Ảnh: Ngọc Anh

Matcha là bột trà xanh, sở hữu hàm lượng lớn các chất polyphenol, catechin, nổi bật là EGCG, cùng với caffeine và L-theanine. Đây chính là nhóm hợp chất tạo nên nhiều đặc tính sinh học quý giá của trà xanh được y học quan tâm.

Dù vậy, nhóm polyphenol và tannin trong trà đồng thời có khả năng gắn kết với sắt trong đường tiêu hóa. Sự liên kết này xảy ra đặc biệt mạnh mẽ đối với sắt không heme, loại sắt có nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc thực vật như rau xanh, các loại đậu hay ngũ cốc.

Tiến sĩ Giang nhận định thông tin matcha có thể làm giảm hấp thu sắt có cơ sở khoa học. Một số nghiên cứu trên người đã chứng minh các loại đồ uống giàu polyphenol như trà, cà phê hay cacao có khả năng làm sụt giảm mức độ hấp thu sắt không heme khi được sử dụng cùng lúc với bữa ăn. Mức độ cản trở sẽ phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng polyphenol trong thức uống đó.

Mặc dù vậy, chuyên gia này nhấn mạnh, khoảng cách từ việc có thể làm giảm hấp thu sắt cho đến kết luận uống matcha gây ra tình trạng thiếu máu rất xa.

Uống matcha thế nào cho hợp lý?

Đối với một người khỏe mạnh, có chế độ ăn uống đa dạng, bổ sung đầy đủ và hợp lý các nguồn dinh dưỡng từ thịt, cá, trứng, sữa, đồng thời có lượng dự trữ sắt trong cơ thể bình thường thì nguy cơ thiếu máu chỉ vì uống matcha không cao.

Điều này chỉ xảy ra khi họ uống quá nhiều và sát bữa ăn chính. Một tổng quan chung về mối liên hệ giữa việc sử dụng trà và tình trạng sắt cho thấy, trà không gây ảnh hưởng rõ rệt đến tình trạng sắt ở những người có mức dự trữ sắt đầy đủ.

Nguy cơ thiếu hụt chỉ đáng chú ý hơn ở những người vốn có sẵn mức dự trữ sắt thấp hoặc đang áp dụng chế độ ăn thiếu sắt.

Vì vậy, các chuyên gia khẳng định người tiêu dùng không cần từ bỏ thức uống yêu thích này. Thay vào đó, họ chỉ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt để sử dụng matcha khoa học hơn. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức matcha là cách bữa ăn chính từ 1 đến 2 giờ. Việc giãn cách thời gian này rất cần thiết, đặc biệt sau những bữa ăn chứa nhiều thực phẩm giàu sắt thực vật như rau xanh, đậu hay ngũ cốc.

Nguyên tắc đơn giản trên sẽ ngăn chặn sự tương tác bất lợi của polyphenol với sắt, bảo đảm cơ thể hấp thụ trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm mà vẫn thỏa mãn được sở thích uống trà của người dân.