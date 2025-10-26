Thực hư quả việt quất chống ung thư

Việt quất là loại quả giàu chất chống oxy hóa, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Trong quả việt quất chứa nhiều thành phần có vai trò quan trọng đối với cơ thể như: vitamin C, vitamin K, chất xơ, anthocyanins, flavonols, acid phenolic, flavan-3-ols, polyphenol…

Việt quất có rất nhiều vai trò quan trọng đối với sức khoẻ như:

Tác dụng phòng chống ung thư

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy việt quất có chứa nhiều chất anthocyanins có tác dụng làm tăng các enzyme chống oxy hóa, chống viêm, ức chế sự phát triển, khả năng lây lan của tế bào ung thư và chống lại các tổn thương có thể dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, polyphenol trong việt quất có khả năng gây chết tế bào theo chương trình ở tế bào ung thư và ức chế sự phát triển của khối u.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu để khẳng định khả năng chống ung thư của việt quất trên cơ thể người.

Quả việt quất chứa nhiều thành phần có vai trò quan trọng đối với cơ thể, tác dụng chống ung thư. (Ảnh minh hoạ)

Quả việt quất giúp cải thiện trí nhớ

Anthocyanins có trong việt quất có liên quan đến việc tăng tín hiệu tế bào thần kinh trong các trung tâm não, cải thiện quá trình thải glucose, giúp giảm thiểu thoái hóa thần kinh.

Những nghiên cứu nhỏ trên người lớn tuổi cho thấy việc bổ sung nước ép việt quất trong thời gian vừa phải có thể mang lại lợi ích về nhận thức thần kinh và thiết lập cơ sở cho các thử nghiệm toàn diện hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm huyết áp

Các nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng thực phẩm giàu anthocyanins như việt quất có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, tiêu thụ việt quất hàng ngày có thể làm giảm huyết áp và cải thiện chức năng mạch máu giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, một phần có thể do tăng sản xuất oxit nitric.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu nhấn mạnh lợi ích tiềm năng của quả mọng, đặc biệt là việt quất, đối với chuyển hóa glucose ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

Tiêu thụ việt quất hoặc bổ sung bột (tương ứng 9,1-9,8 mg anthocyanins) trong vòng 8 đến 12 tuần cho thấy tác dụng có lợi trong việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

Bệnh viện K