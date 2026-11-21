Bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực Huang Xuan, công tác tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết tại phòng khám, ông thường xuyên nhận được câu hỏi từ bệnh nhân rằng liệu ca mổ thành công có đồng nghĩa tế bào ung thư đã sạch hoàn toàn hay không. Câu trả lời là "không hẳn".

Phẫu thuật chỉ loại bỏ được khối u nhìn thấy bằng mắt thường hoặc qua chẩn đoán hình ảnh, trong khi một số tế bào ác tính có thể đã tách khỏi vị trí ban đầu, tạo thành bệnh tồn dư tối thiểu (Minimal Residual Disease - MRD). Những tế bào siêu nhỏ này rất khó phát hiện bằng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện nay.

Tuy nhiên, không nhìn thấy trên phim chụp không có nghĩa là tế bào ung thư chắc chắn không còn, và ngược lại, cũng không thể khẳng định chúng vẫn tồn tại. Theo bác sĩ Huang Xuan, chẩn đoán hình ảnh có giới hạn phát hiện nhất định. Một lượng nhỏ tế bào còn sót lại có thể chưa phát triển thành tổn thương đủ lớn để nhận diện và chỉ lộ diện nếu tiếp tục tăng sinh về sau.

Do đó, ung thư tái phát không đồng nghĩa ca mổ ban đầu thất bại, nhưng cũng không thể vì nguy cơ này mà mặc định mọi bệnh nhân đều còn mầm bệnh trong người.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Lý giải về việc vẫn phải điều trị bổ trợ sau phẫu thuật, chuyên gia cho biết các phương pháp tăng cường nhằm triệt tiêu những tế bào ung thư có khả năng còn sót lại để giảm nguy cơ tái phát, chứ không phải do bác sĩ đã tìm thấy ổ bệnh tồn dư hay di căn. Tùy loại ung thư và thể trạng từng người, bác sĩ sẽ cân nhắc hóa trị, xạ trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, nội tiết hoặc chỉ theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Huang Xuan lưu ý điều trị ung thư không phải cứ càng nhiều càng tốt. Quyết định điều trị bổ trợ cần đặt lên bàn cân giữa lợi ích kỳ vọng, tác dụng phụ, bệnh lý nền cũng như gánh nặng sinh hoạt của bệnh nhân.

Khi tái khám, người bệnh nên chủ động hỏi bác sĩ về ý nghĩa của giai đoạn giải phẫu bệnh, kết quả diện cắt và hạch bạch huyết; đồng thời tìm hiểu xem việc điều trị bổ trợ giúp giảm bao nhiêu phần trăm nguy cơ tái phát trong vài năm tới và đi kèm tác dụng phụ gì.

Trường hợp chỉ theo dõi định kỳ, bệnh nhân cần nắm rõ lịch tái khám, các xét nghiệm cần làm cùng những dấu hiệu bất thường phải liên hệ ngay với bác sĩ. Bác sĩ Huang Xuan nhấn mạnh khi đánh giá nguy cơ tái phát, người bệnh cần hiểu rõ khoảng thời gian giảm thiểu rủi ro và mức độ chênh lệch tuyệt đối. Các nghiên cứu diện rộng là cơ sở hỗ trợ phác đồ điều trị, nhưng không thể dự đoán chính xác tương lai của từng cá nhân.

Phẫu thuật cắt sạch khối u là tín hiệu rất đáng mừng, song việc điều trị và theo dõi hậu phẫu cũng quan trọng không kém, tuyệt đối không được chủ quan.