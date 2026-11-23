Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Hà Nội sáng 22/11. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn quảng diễn bánh mì 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Theo nghệ nhân Lê Văn Khánh (thứ 4 từ trái sang), ủy viên BCH Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, 3 chiếc bánh mì được mang đến lễ hội năm nay dài hơn 1 m, trọng lượng mỗi bánh hơn 10 kg, có màu sắc khác nhau tượng trưng cho 3 miền.

Tham gia lễ khai mạc Lễ hội sáng nay có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh.

Trên ảnh, các nghệ nhân làm bánh đang giới thiệu về món ăn với bà Ngô Phương Ly và bà Lê Nguyệt Anh.

Theo ông Khánh, mỗi chiếc bánh cần khoảng 6 tiếng để hoàn thành. Để kịp phục vụ tại sự kiện, các đầu bếp đã làm việc suốt đêm, chuẩn bị ba chiếc bánh mì kích thước lớn. Ông Khánh và các đầu bếp phải tự dựng lò nướng bằng đất sét để phù hợp với kích thước bánh. Trong ảnh, các đầu bếp chuẩn bị phần nhân bánh mì trước khi cắt thành từng miếng nhỏ, phục vụ khách tham quan thưởng thức.

Một đầu bếp thuộc Hiệp hội Ẩm thực Hà Nội cắt bánh mì thành từng phần nhỏ phục vụ khách tham quan.

Theo ông Khánh, bánh mì miền Bắc thường kết hợp các nguyên liệu quen thuộc như thịt nướng, giò, chả, chú trọng sự hài hòa hương vị. Bánh mì miền Trung đậm đà với nhân heo quay, giò; trong khi bánh mì miền Nam phong phú hơn, kết hợp thịt nguội, xá xíu, bơ, rau, gia vị và nước sốt.

Ông Khánh cho biết mỗi chiếc bánh có thể chia thành hơn 100 suất, ba chiếc phục vụ khoảng 500 lượt khách. Bánh mì sau khi chế biến được các đầu bếp cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, đầy đủ nhân và rau kèm để phục vụ khách tham quan. Chị Đào Mai Hương, 30 tuổi, ở phường Cửa Nam, cho biết các con háo hức khi được thưởng thức bánh mì miễn phí do những đầu bếp giàu kinh nghiệm chế biến. Con gái lớn thích nhân bánh mì miền Nam, trong khi con út và chồng chuộng hương vị truyền thống. Trong số các gian hàng mở bán tại hội chợ, quầy bánh mì là một trong những nơi thu hút nhiều thực khách ghé thăm nhất. Nhiều khách nhí háo hức đứng chờ trước quầy hàng chục phút để đợi đến lượt thưởng thức bánh mì ba miền.

Các đầu bếp phân biệt bánh mì ba miền Bắc - Trung - Nam qua màu sắc vỏ bánh để lựa chọn nguyên liệu làm nhân. Trong ảnh, bánh mì miền Nam có phần bột trộn củ dền tạo màu hồng; bánh mì miền Bắc có màu trắng, còn bánh mì miền Trung mang màu xanh từ rau chùm ngây.

Bánh mì là món ăn quen thuộc, được biến tấu theo khẩu vị và nguyên liệu đặc trưng từng vùng miền. Từ món ăn đường phố, bánh mì trở thành một trong những đại diện của ẩm thực Việt Nam, được thực khách quốc tế biết đến. Màn quảng diễn tại liên hoan giới thiệu cách chế biến đa dạng, đồng thời giúp khách tham quan khám phá sự sáng tạo của các nghệ nhân, đầu bếp.

Các loại topping được sử dụng làm nhân bánh trong sự kiện gồm pate, ruốc, các loại giò chả, thịt và bơ.

Diễn ra trong hai ngày 21-22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu ẩm thực của 46 quốc gia và 11 tỉnh, thành phố.

Năm 2025, liên hoan thu hút khoảng 20.000 lượt khách. Năm nay, Ban tổ chức dự kiến đón 25.000 lượt, tăng 25% so với năm trước.