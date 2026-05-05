Check in 'bàn ăn Tổng thống Hàn Quốc' ở quán phở

Nhiều người dân và du khách tìm đến quán phở trên phố Đinh Liệt, chờ đến lượt ngồi đúng chiếc bàn nơi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân từng dùng bữa hôm 23/4, để check in.

Không chỉ thưởng thức phở, nhiều thực khách còn muốn tái hiện trải nghiệm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Họ gọi đúng các món quán đã phục vụ đoàn khách như phở bò chín và miến xào bò.

Để ghi dấu sự kiện, anh Mùi, chủ quán, treo bức ảnh hai bố con chụp cùng Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân. Tại bàn nguyên thủ ngồi trước đó, chủ quán đặt bảng ghi chú "Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây" bằng tiếng Việt, Hàn và Anh. Theo chủ quán, bảng LED này được lắp đặt chiều 25/4 với chi phí khoảng 8 triệu đồng để giúp khách dễ nhận diện khu vực đặc biệt.

Ông Lã Văn Hải cho biết dù nhà ở gần, đây là lần đầu ông ghé quán sau khi thấy thông tin trên mạng. Theo ông, hình ảnh được bài trí hài hòa, dễ nhìn.

Mathys Mansuy (trái), du khách Pháp, thích thú khi thưởng thức phở tại quán ăn từng đón tiếp nguyên thủ Hàn Quốc.

Anh cho biết đã nghe nhiều về danh tiếng phở Việt, nhưng trải nghiệm tại địa điểm gắn với câu chuyện đặc biệt này khiến bữa ăn đáng nhớ hơn.

Ông Nguyễn Lê Hùng (Giảng Võ) ghé quán do hiếu kỳ. Đây là lần thứ hai ông quay lại sau thời gian dài.

Nói về việc Tổng thống Hàn Quốc từng ghé quán, Ông Hùng cho rằng hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc với phong thái giản dị, đời thường, ghé quán ăn phở khiến ông ấn tượng.

Lê Hoài Nam, ở Hà Nội, cho biết anh là khách quen của quán, thường ghé ăn từ 1-2 lần mỗi tuần, chủ yếu vào khung giờ đêm muộn, với món "ruột" là phở tái gầu giá khoảng 60.000 đồng.

Anh Nam bày tỏ niềm vui khi món ăn truyền thống của Việt Nam được bạn bè quốc tế, đặc biệt là những người quan trọng, đón nhận và yêu thích. Đánh giá về chất lượng, anh nhận xét phở tại quán vẫn giữ được nét đặc trưng của phở Hà Nội xưa, với hương vị quen thuộc, gợi nhớ ký ức thời thơ ấu.

Với diện tích khoảng 20 m2, quán bố trí 5 bàn, phục vụ tối đa khoảng 18 khách cùng lúc. Những ngày gần đây, lượng khách tăng đột biến khiến các bàn tại quán hầu như luôn trong tình trạng kín chỗ.

Nhiều thời điểm, thực khách phải đứng xếp hàng chờ đến lượt để có bàn. Quán bố trí ghế nhựa ở phía ngoài cho khách ngồi chờ.

Anh Thiều Văn Mùi, 35 tuổi, chủ quán, cho biết ngay sau khi nhận được thông báo Tổng thống Hàn Quốc ghé thăm, cửa hàng có khoảng hai giờ để chuẩn bị. Toàn bộ nhân viên nhanh chóng được huy động để dọn dẹp, sắp xếp lại không gian, đảm bảo mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ để đón tiếp đoàn. Anh Mùi cũng gọi thêm khoảng 5 người đến hỗ trợ.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng cùng bộ phận kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tiến hành lấy mẫu kiểm tra, rà soát các nguyên liệu và nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi phục vụ.

Hơn 19h ngày 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân và đoàn đến quán, gọi 17 bát phở bò chín và hai phần miến xào bò. Toàn bộ quá trình phục vụ diễn ra trong khoảng 25 phút.

"Trong bữa ăn, các thành viên trong đoàn tỏ ra hài lòng. Tổng thống và phu nhân dùng hết nước dùng trong bát phở. Đây được xem là niềm vui và vinh dự lớn đối với cửa hàng", anh Mùi nói. Sau bữa ăn, chủ quán ngồi trò chuyện và chụp ảnh cùng Tổng thống trong thời gian ngắn. Bức ảnh kỷ niệm này sau đó được anh Mùi treo tại quán.

Quán hoạt động trong khoảng 7h30-23h mỗi ngày, đón khoảng 300-350 khách, trong đó 40% là khách nước ngoài, vào cuối tuần lượng khách tăng cao hơn.

Thực đơn của quán gồm các lựa chọn như phở tái, chín, nạm, gầu, bắp lõi, xào lăn, sốt vang... Giá dao động 55.000-85.000 đồng, bát đặc biệt có giá 105.000-125.000 đồng.

Theo chủ quán, khách Việt thường ưa chuộng phở tái hoặc tái gầu, còn du khách nước ngoài có xu hướng lựa chọn phở chín hoặc bát đặc biệt để trải nghiệm đa dạng topping.