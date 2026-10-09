Thói quen uống đồ ngọt khi đói làm tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ chuyên khoa lồng ngực và hồi sức cấp cứu Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, nhiều người thường nghĩ nhịn ăn sáng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, thậm chí còn duy trì thói quen uống sinh tố năng lượng nhiều đường hoặc các loại cà phê đá xay ngọt đậm khi bụng đói. Thói quen kết hợp giữa dạ dày rỗng và đồ uống nhiều đường này là quả bom nổ chậm đối với sức khỏe thường bị xem nhẹ, có nguy cơ bào mòn đại tràng từng ngày.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ Huang Xuan cho biết đường tinh luyện hoặc siro bắp hàm lượng fructose cao khi đi vào cơ thể sẽ khiến đường huyết tăng vọt tức thì. Cùng lúc đó, chất làm ngọt nhân tạo làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, còn thành phần chất béo từ sữa lại kéo dài thời gian viêm nhiễm tại đây.

Trong trạng thái dạ dày rỗng, không có các loại thức ăn khác đóng vai trò đệm lót, đồ uống ngọt sẽ trực tiếp kích thích lớp niêm mạc ruột. Tình trạng này kích hoạt hàng loạt phản ứng dây chuyền tiêu cực gồm tăng đột biến nồng độ insulin, gây viêm mạn tính mức độ thấp và làm gia tăng nguy cơ đột biến tế bào.

Chuyên gia này ví việc uống đồ ngọt lúc đói tương tự việc nhỏ từng giọt acid lên mô cơ thể mỗi ngày. Dù người bệnh không cảm nhận được cơn đau ngay lập tức, quá trình ăn mòn vẫn âm thầm diễn ra liên tục.

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn đã chỉ ra rằng việc dung nạp đồ uống nhiều đường trong thời gian dài liên quan chặt chẽ đến sự gia tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng. Mức độ rủi ro này đặc biệt cao ở nam giới và những người hình thành thói quen từ khi còn trẻ.

So với người duy trì thói quen uống cà phê đen hoặc trà không đường, nhóm dùng đồ uống ngọt mỗi ngày trong hơn 10 năm có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp gần 2 lần.

Mô phỏng khối u ung thư phát triển trong ruột bệnh nhân. Ảnh: Diabetes

Bác sĩ Huang Xuan nhấn mạnh con đường dẫn đến ung thư diễn tiến rất lặng lẽ. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy bụng kéo dài hay thói quen đại tiện thay đổi thất thường, người bệnh thường đã bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị sớm. Trên thực tế lâm sàng, không ít trường hợp bệnh nhân vừa phát hiện bệnh lần đầu thì khối u đã bước sang giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4.

Để đảo ngược nguy cơ, mọi người không cần phải phụ thuộc vào các sản phẩm bổ sung đắt đỏ, các phương pháp thanh lọc cơ thể hay chế độ ăn kiêng hà khắc. Chỉ cần liên tục trong 30 ngày, bạn thay thế thức uống đầu tiên vào buổi sáng bằng cà phê đen không đường không sữa, trà nguyên chất hoặc nước lọc. Các nghiên cứu đã chứng minh sự thay đổi này giúp chỉ số viêm trong cơ thể giảm rõ rệt, cải thiện tình trạng kháng insulin và tạo điều kiện cho hệ vi sinh đường ruột từng bước phục hồi ổn định.

Bác sĩ Huang Xuan khẳng định ung thư hiếm khi ập đến bất ngờ mà giống như kết quả của một quá trình bỏ phiếu âm thầm mỗi ngày rồi chờ đến lúc kiểm phiếu. Ly nước mà bạn nạp vào cơ thể mỗi sáng chính là một trong những lá phiếu mà bạn tự tay bỏ xuống cho sức khỏe của chính mình.