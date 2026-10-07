Người bệnh ung thư uống nước thế nào là hợp lý?

Theo thông tin từ Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, nhu cầu nước của mỗi người bệnh ung thư khác nhau, phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng bệnh lý.

Ở người trưởng thành bình thường, lượng nước cần mỗi ngày thường dao động khoảng 30-40 ml/kg cân nặng. Chẳng hạn, người có cân nặng 60 kg cần khoảng 1.800-2.400 ml nước mỗi ngày. Lượng nước này được tính từ tất cả các nguồn, bao gồm nước uống, sữa, cháo, súp, nước hoa quả và dịch truyền.

Ảnh minh họa.

Trong quá trình điều trị ung thư, nhu cầu dịch có thể tăng trong một số trường hợp. Hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật có thể khiến người bệnh gặp tình trạng nôn, tiêu chảy, sốt, ra nhiều mồ hôi, viêm loét miệng, đau khi nuốt hoặc ăn uống kém.

Khi đó, cơ thể vừa giảm lượng nước đưa vào, vừa tăng lượng nước mất đi, từ đó làm tăng nguy cơ mất nước. Đặc biệt, khi người bệnh bị sốt, nôn nhiều hoặc tiêu chảy, nhu cầu nước có thể tăng tùy theo mức độ mất nước. Việc theo dõi lượng dịch mất đi sẽ giúp chủ động bù thêm nước và dịch phù hợp.

Người chăm sóc cần chú ý khi người bệnh xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu như: Khô miệng, khô môi; nước tiểu sẫm màu hoặc đi tiểu ít; mệt mỏi, chóng mặt, khát nhiều; nôn hoặc tiêu chảy kéo dài. Nếu các triệu chứng trên xuất hiện, đặc biệt trong trường hợp người bệnh nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc sốt, cần thông báo cho bác sĩ để được đánh giá và xử trí.

Người bệnh ung thư nên uống nước như thế nào?

Các bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K tư vấn, để việc bổ sung nước dễ dàng hơn, người bệnh có thể uống từng ít một và chia thành nhiều lần trong ngày, thay vì uống một lượng lớn cùng lúc.

Với người bệnh bị viêm miệng do hóa trị hoặc xạ trị, có thể thử uống nước mát, từng ngụm nhỏ hoặc sử dụng ống hút nếu phù hợp.

Ngoài nước lọc, người bệnh có thể bổ sung dịch từ sữa, súp, cháo loãng... tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và khả năng ăn uống. Người bệnh cũng không nên đợi đến khi quá khát mới uống nước.

Tuy nhiên, việc bổ sung nước cần được điều chỉnh theo từng trường hợp. Một số người bệnh cao tuổi hoặc mắc suy tim, suy thận, xơ gan hay đang được bác sĩ chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ đúng lượng dịch được hướng dẫn.

Uống quá ít có thể gây mất nước, nhưng uống quá nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng quá tải dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, điều quan trọng không phải là uống thật nhiều nước mà là uống đủ và phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Đối với người đang điều trị ung thư, đặc biệt khi có nôn, tiêu chảy, sốt, phù, suy thận hoặc suy tim, cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được xác định lượng nước và dịch phù hợp.