Món ăn giá chỉ vài nghìn đồng, là "thực phẩm toàn năng", bổ dưỡng đủ đường

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ rất giàu isoflavone. Các flavonoid (các hợp chất có nguồn gốc thực vật) này giúp hạ huyết áp và mang lại nhiều lợi ích bảo vệ tim mạch khác.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy những người ăn một phần đậu phụ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 18% so với những người không ăn. Một nghiên cứu khác cho thấy những người ăn các sản phẩm từ đậu nành bốn ngày trở lên mỗi tuần có nguy cơ bị đau tim thấp hơn.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Trước đây, nhiều người lo ngại rằng thực phẩm từ đậu nành làm tăng nguy cơ ung thư. Isoflavone trong đậu phụ có tác dụng tương tự estrogen nhưng yếu, vì vậy đã có những nghi ngờ về mối liên hệ tiềm tàng giữa đậu nành và ung thư vú. Nhưng hàng thập kỷ nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào.

Trái lại, một đánh giá tổng hợp năm 2023 về gần 50 nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành, trái cây và rau tươi có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn đáng kể. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy những người tham gia ăn nửa khẩu phần hoặc nhiều hơn các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ mỗi ngày có nguy cơ tái phát ung thư vú thấp hơn. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt tới 10%.

Đậu phụ từ lâu đã trở thành một món ăn bình dân, thanh đạm và vô cùng quen thuộc trong mâm cơm của các gia đình Á Đông.

Giúp tăng cơ bắp

Đậu phụ là một loại protein hoàn chỉnh - nó chứa tất cả chín axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần để hoạt động tốt. Cơ thể có thể sử dụng các axit amin trong protein để sửa chữa các mô, vận chuyển chất dinh dưỡng và xây dựng cơ bắp.

Tăng cường xương

Đậu phụ cũng chứa canxi và magiê, giúp cơ thể xây dựng và duy trì xương chắc khỏe. Tiêu thụ thực phẩm giàu canxi và magiê như đậu phụ có thể ngăn ngừa loãng xương và mất xương. Magiê cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng thần kinh và cơ bắp khỏe mạnh.

Giúp kiểm soát cân nặng

Đậu phụ là thực phẩm lý tưởng cho các thực đơn giảm cân nhờ mật độ dinh dưỡng cao nhưng hàm lượng calo lại cực kỳ thấp. Nguồn protein thực vật dồi dào trong đậu phụ có khả năng kích thích cơ thể giải phóng các hormone gây no, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tại dạ dày và kéo dài cảm giác no sâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt.

Đồng thời, lượng đạm chất lượng cao này còn hỗ trợ nuôi dưỡng và duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra nhanh hơn mà không gây tích tụ mỡ trắng tại các vùng eo, bụng, đùi do sản phẩm hoàn toàn không chứa chất béo bão hòa.