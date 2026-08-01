Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì vô tình nuốt phải hạt táo đỏ

Đau bụng âm ỉ dai dẳng suốt 2 ngày sau khi ăn táo đỏ, nữ người bệnh (25 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng. Kết quả kiểm tra cho thấy, một hạt táo đỏ dài sắc nhọn đã cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và chảy máu nghiêm trọng.

ThS.BSNT Đỗ Văn Minh – Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị, thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau quặn dữ dội kèm biểu hiện nhiễm trùng. Qua khai thác kỹ tiền sử bệnh cùng với kết quả chụp cắt lớp vi tính toàn bộ vùng bụng, các bác sĩ phát hiện một dị vật cắm chặt vào thành dạ dày. Người bệnh lúc này mới nhớ lại, khoảng 2 ngày trước đó chị có ăn táo đỏ và vô tình nuốt phải hạt.

Hình ảnh hạt táo đỏ được gắp ra khỏi dạ dày của người bệnh. Ảnh BVCC

"Do không bị hóc hay sặc ngay lúc nuốt, tôi chủ quan nghĩ hạt táo sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa tự nhiên. Không ngờ càng lúc bụng càng đau dữ dội nên mới vội vã đi khám", người bệnh chia sẻ.

Ngay sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa: Cấp cứu, Phẫu thuật tiêu hóa, Nội tiêu hóa, Nội soi..., các bác sĩ đã quyết định cho người bệnh được chỉ định nhịn ăn triệt để và thực hiện gắp dị vật tại Khoa Nội soi.

Nguy cơ chảy máu và thủng dạ dày cao

TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh – Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện E – người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho người bệnh, cho hay, khi đưa ống soi vào vùng hang vị - tiền môn vị, ê-kíp nội soi ghi nhận hạt táo đỏ có hai đầu rất cứng và nhọn. Một đầu hạt táo đã cắm sâu vào thành dạ dày, đầu còn lại liên tục va quệt, cọ xát vào niêm mạc đối diện theo từng nhịp co bóp.

"Dị vật mắc lại đã 2 ngày nên vùng niêm mạc xung quanh bắt đầu sưng nề, nguy cơ chảy máu và thủng dạ dày trong quá trình gắp là rất cao. Tuy nhiên, nếu không thực hiện nội soi gắp dị vật thành công, người bệnh bắt buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi phức tạp hơn nhiều. Ê-kíp đã cực kỳ cẩn trọng, khéo léo gỡ đầu sắc nhọn ra khỏi thành dạ dày và rút thành công dị vật ra ngoài an toàn qua đường nội soi. May mắn, đầu sắc nhọn của hạt tại cắm ở thành dạ dày chỉ gây vết loét không quá sâu nên khi được lấy ra không gây chảy máu và không cần sử dụng clip kẹp cầm máu", TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

Các bác sĩ đã thực hiện nội soi gắp hạt táo từ dạ dày của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Lỡ nuốt dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không áp dụng các mẹo truyền miệng

Theo các bác sĩ Bệnh viện E, dị vật có đầu sắc nhọn gây thủng đường tiêu hóa như trường hợp người bệnh này không phải là hiếm gặp. Các bác sĩ Bệnh viện E đã gặp rất nhiều người bệnh nuốt phải hạt trái cây (táo đỏ, mận, dừa cảnh...), xương cá, xương gà hay tăm xỉa răng nhưng chủ quan không đi khám ngay vì không thấy nghẹn hay sặc. Chỉ đến khi dị vật sắc nhọn đâm thủng tạng và gây nên tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, người bệnh mới đến bệnh viện.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thay đổi thói quen ăn uống, ăn chậm, nhai kỹ. Tuyệt đối không ngậm tăm hay hạt trái cây (như hạt táo, mận...) trong miệng khi nói chuyện hay nằm nghỉ. Khi chế biến các món ăn chứa táo đỏ (như chưng yến, hầm gà, nấu chè), nên lọc bỏ hạt trước khi ăn.

Các bác sĩ cũng đưa ra cách xử trí ngay khi nuốt dị vật cho người bệnh. Nếu vô tình nuốt phải các vật cứng, sắc nhọn, người dân không được chủ quan chờ dị vật tự đào thải hay dùng các mẹo dân gian (như nuốt cơm nóng, uống nước) vì dễ làm dị vật găm sâu hơn.

Để xử lý triệt để, tránh biến chứng nguy hiểm, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa/nội soi ở các bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra và gắp dị vật kịp thời. Trường hợp để muộn, dị vật sắc nhọn có thể làm thủng ống tiêu hóa (dạ dày, ruột), gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng toàn thể. Đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, tình trạng này có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nguy hiểm đến tính mạng.