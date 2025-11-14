Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đã thành công can thiệp gắp dị vật hạt táo đỏ đâm vào thành dạ dày của người bệnh.

Bệnh nhân Nguyễn T. L (52 tuổi, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn cháo yến chưng táo đỏ. Sau ăn khoảng 1 tiếng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Hình ảnh nội soi dạ dày thấy dị vật hạt táo đỏ 1 đầu nhọn đâm vào thành hang vị dạ dày. BVCC

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện có dị vật đâm một phần vào thành dạ dày. Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định nội soi dạ dày gắp dị vật. Quá trình nội soi quan sát thấy dị vật là hạt táo đỏ, dài khoảng 3cm, nhọn 2 đầu, 1 đầu đâm vào thành dạ dày, ekip can thiệp nội soi đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài một cách an toàn. Sau can thiệp 24h, bệnh nhân tỉnh, sức khỏe ổn định.

Điều gì xảy ra khi bạn nuốt phải dị vật

Bác sĩ Nguyễn Xuân Văn – Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: "Dị vật dạng hạt cứng, có đầu nhọn như hạt táo đỏ, xương cá… khi đi vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì dễ mắc lại và đâm xuyên thành ống tiêu hóa.

Dị vật đâm vào thành dạ dày có thể gây ra tổn thương niêm mạc, viêm loét, áp xe thành dạ dày, thậm chí thủng dạ dày nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Rất may mắn bệnh nhân được can thiệp thành công lấy dị vật kịp thời và dị vật chưa gây ra biến chứng nghiêm trọng."

Can thiệp nội soi cắt dị vật tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Làm gì khi nuốt phải dị vật?

Bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên tập thói quen ăn uống chậm rãi, nhai kỹ, đặc biệt cẩn trọng khi ăn những thực phẩm có hạt cứng, hoặc xương...

Khi không may nuốt phải các dị vật sắc nhọn… không nên chủ quan cho rằng dị vật sẽ dễ dàng được đào thải ra ngoài, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa để được nội soi can thiệp gắp dị vật kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.