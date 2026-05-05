Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Dưới đây là hai sai lầm phổ biến mà rất nhiều gia đình đang mắc phải.

Lòng nồi bong tróc: “cửa ngõ” cho chất độc và nguy cơ ung thư

Phần lớn nồi cơm điện hiện nay sử dụng lớp chống dính Polytetrafluoroethylene (PTFE), thường gọi là Teflon. Đây là vật liệu có độ ổn định cao, giúp cơm không bám và dễ vệ sinh. Trong điều kiện sử dụng bình thường, lớp phủ này tương đối an toàn.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi lớp chống dính bị trầy xước hoặc bong tróc.

Khi đó, thực phẩm sẽ tiếp xúc trực tiếp với lớp nhôm bên dưới, kim loại có khả năng dẫn nhiệt tốt nhưng không nên tích lũy lâu dài trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy việc hấp thụ nhôm kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm suy giảm trí nhớ, đồng thời liên quan đến nguy cơ các bệnh thoái hóa như Alzheimer. Ngoài ra, nhôm còn có thể cản trở chuyển hóa canxi, gây ảnh hưởng đến xương và tăng gánh nặng cho thận.

Không dừng lại ở đó, khi lớp chống dính hỏng, cơm dễ bị cháy khét ở đáy nồi. Quá trình này có thể tạo ra Acrylamide – một hợp chất được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Dù lượng sinh ra mỗi lần không lớn, nhưng tích lũy lâu dài là điều không nên xem nhẹ.

Giữ ấm cơm qua đêm: tưởng tiện lợi, hóa ra “nuôi” vi khuẩn

Một thói quen khác rất phổ biến là để cơm trong nồi và bật chế độ giữ ấm suốt nhiều giờ, thậm chí qua đêm.

Nhiều người nghĩ rằng “giữ ấm” đồng nghĩa với an toàn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong an toàn thực phẩm tồn tại khái niệm “vùng nguy hiểm” – khoảng nhiệt từ 5°C đến 60°C, nơi vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Dù nồi cơm điện thường giữ ở mức khoảng 60–70°C, nhưng nhiệt độ không phân bố đồng đều. Lớp cơm phía trên hoặc gần nắp rất dễ rơi xuống dưới ngưỡng an toàn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Nguy cơ càng tăng khi cơm đã bị “nhiễm” vi khuẩn từ đũa, muỗng trong quá trình ăn. Sau vài giờ, vi khuẩn có thể tăng theo cấp số nhân. Việc sử dụng lại cơm này dễ gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc với các biểu hiện như buồn nôn, tiêu chảy hoặc viêm dạ dày – ruột.

Sử dụng nồi cơm điện đúng cách: những nguyên tắc không nên bỏ qua

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng nên thay đổi một số thói quen đơn giản nhưng quan trọng.

Trước hết, nếu lòng nồi đã bong tróc rõ rệt, nên thay mới ngay thay vì cố dùng tiếp. Chi phí thay thế luôn nhỏ hơn rất nhiều so với rủi ro sức khỏe lâu dài.

Trong quá trình vệ sinh, tránh dùng vật cứng chà xát vì dễ làm hỏng lớp chống dính. Nếu cơm bám, nên ngâm nước rồi lau bằng miếng mềm. Đồng thời, không đổ nước lạnh vào nồi đang nóng để tránh sốc nhiệt gây nứt lớp phủ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không “đun khô” nồi. Khi không có nước hoặc thực phẩm, nhiệt độ có thể tăng rất nhanh, làm phân hủy lớp chống dính và sinh ra khí độc.

Về bảo quản cơm, nếu không ăn trong vòng 2 giờ sau khi nấu, tốt nhất nên cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh ở khoảng 4°C. Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ và chỉ nên hâm một lần.