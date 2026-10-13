Sốt và mất khứu giác, vị giác: Coi chừng nhầm lẫn giữa Covid-19 và cúm mùa

Sốt, mất khứu giác: Nhiễm Covid-19 hay cúm mùa?

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết mất khứu giác từng là dấu hiệu điển hình của bệnh nhân Covid-19 thời kỳ các biến thể Alpha và Delta hoành hành. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi kể từ khi Omicron chiếm ưu thế, khiến tỷ lệ người bệnh gặp tình trạng này giảm đáng kể. Dù vậy, chuyên gia y tế nhấn mạnh đây không phải là biểu hiện đặc hiệu của bệnh.

Gần đây, nhiều người chia sẻ gặp tình trạng sốt, mất khứu giác, vị giác khi mắc bệnh đường hô hấp và thắc mắc có phải do mắc Covid-19. Ảnh: chụp màn hình

Trong bối cảnh thiếu hụt dữ liệu cập nhật về các biến thể mới và tần suất triệu chứng lâm sàng, hiện vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định mọi ca mất khứu giác gần đây đều do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, người bị mất khứu giác kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân nên đi khám để xác định nguyên nhân. Tùy triệu chứng đi kèm và kết quả đánh giá ban đầu, bác sĩ có thể chỉ định khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc thần kinh khi cần thiết.

Bệnh nhân mắc cúm A nguy kịch đang được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: BVCC

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ ngày 2 đến 9/10, thành phố ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19 tại 7 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 1.667 trường hợp tại 122 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. Tại Hà Nội cũng không ghi nhận ca mắc Covid-19 gia tăng. Trong khi đó, chủ yếu ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cho thấy trong một số tuần gần đây, số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng tăng nhẹ, nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do cúm.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc mới sinh, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, suy thận và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn.

Nhiều người nguy kịch do cúm A

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, vừa tiếp nhận một số trường hợp mắc cúm A có thể gây viêm phổi nặng, suy hô hấp và đe dọa tính mạng ở người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính.

ThS.BSNT Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân H.X.T (72 tuổi, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đang điều trị thuốc thường xuyên và từng bị tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân cúm A nặng đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Ngày 6/10, ông T. nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho khạc đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với cúm A. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm phổi nặng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trao đổi khí, phải hỗ trợ hô hấp với nồng độ oxy khoảng 40-50% để duy trì oxy máu.

Trường hợp thứ hai là ông P.V.T (Hà Nội) có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu ho, khạc đờm trắng, khó thở tăng dần, kèm mệt mỏi và ăn uống kém. Đáng chú ý, bệnh nhân chỉ sốt nhẹ, khoảng 38 độ C, không có biểu hiện sốt cao rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng khó thở của ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình phải đưa đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám.

Tại đây, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc cúm A và thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, vật vã, thở nhanh, da niêm mạc nhợt; phổi có nhiều ran bất thường. Các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, xuất hiện các rối loạn toàn thân nghiêm trọng và không cải thiện dù đã được hồi sức tích cực.

Bác sĩ Huyền cảnh báo, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và những biến chứng nguy hiểm.

Người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, mọi người cần duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.