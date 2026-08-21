Nam bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19, hồi phục sau gần 30 ngày điều trị

Chiều 16/7, anh D.V.N (43 tuổi) cảm, sốt, ho, tức ngực và đi khám tại bệnh viện địa phương, được chẩn đoán viêm phổi và kê đơn điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm sau khi dùng thuốc.

Chiều 20/7, do khó thở tăng nhanh, kèm đau đầu, đau mỏi cơ khớp toàn thân, nên anh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm cho kết quả COVID-19 dương tính.

Gia đình đưa anh N tới bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Anh được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu và chuyển đến khoa Truyền nhiễm. Người bệnh được điều trị oxy, kháng sinh, corticoid, chống đông và các biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng lâm sàng xấu đi nhanh chóng, khó thở tăng dần, hô hấp không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ ban đầu. Các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và quyết định chuyển người bệnh đến Khoa Điều trị tích cực và Chống độc.

Người đàn ông đứng trước ‘cửa tử’ vì biến chứng COVID-19. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ xác định anh N bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 biến chứng ARDS, tiên lượng rất nặng.

Cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được triển khai với sự tham gia của Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Khoa Truyền nhiễm, Viện Tim mạch và Khoa Dược. Một vấn đề cấp thiết khác là bảo đảm thuốc kháng virus trong bối cảnh người bệnh đang diễn biến nguy kịch.

ThS.DS Ngô Văn Dũng, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện 19-8, trực tiếp liên hệ các đơn vị đề nghị cấp khẩn thuốc kháng virus, bảo đảm người bệnh có thuốc điều trị COVID-19 kịp thời. Đồng thời, các bác sĩ hồi sức cũng chuẩn bị phương án VV-ECMO (tim phổi nhân tạo) nếu bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp hồi sức tối ưu.

Anh N được đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập theo chiến lược ARDS.net, thông khí nằm sấp, lọc máu cấp cứu, sử dụng thuốc kháng virus, kháng sinh, vận mạch, corticoid, chống đông và kiểm soát nhịp tim, cân bằng dịch, điện giải, kiềm toan, giai đoạn sau này là chạy thận nhân tạo.

Đặc biệt, trong 72 giờ đầu, các bác sĩ triển khai hồi sức kỹ thuật cao lọc máu hấp phụ cytokine quả kép kết hợp lọc máu liên tục.

Sau gần 30 ngày điều trị tích cực, chức năng phổi và các cơ quan từng bước hồi phục. Bệnh nhân được cai thở máy, rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy. Hiện anh N tỉnh táo, tình trạng ổn định, thở khí phòng và được xuất viện ngày 19/8.

Trải qua 30 ngày nguy kịch, nam bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh.

ThS.BS Đỗ Thanh Thủy, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 19-8, cho biết, COVID-19 được Bộ Y tế xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Theo đó, không còn áp dụng cách ly y tế bắt buộc đối với người mắc COVID-19; việc khám, chữa bệnh thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành. Công tác phòng, chống dịch cũng chuyển từ mục tiêu ngăn chặn sang quản lý bền vững, kiểm soát nguy cơ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan.

“COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng, đặc biệt ở những trường hợp có nguy cơ. Việc chẩn đoán sớm, đánh giá mức độ bệnh và theo dõi sát tình trạng hô hấp vẫn rất quan trọng để kịp thời phát hiện dấu hiệu chuyển nặng và can thiệp hồi sức”, ThS.BS Đỗ Thanh Thủy cho biết.