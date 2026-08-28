Nam sinh 17 tuổi đột ngột ngừng tim, phải can thiệp ECMO sau triệu chứng giống cảm cúm

Theo đó, khoảng hai tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh 17 tuổi xuất hiện các triệu chứng khá quen thuộc như đau mỏi người, chảy nước mũi. Không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý được gia đình biết đến, trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh tương tự. Vì những biểu hiện ban đầu không đặc biệt, gia đình không nghĩ rằng cậu bé đang có vấn đề nghiêm trọng về tim.

Trong kỳ nghỉ hè, em tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp công việc cùng người bác. Cách thời điểm nhập viện khoảng 15 phút, nam sinh bất ngờ ngất xỉu và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Gia đình nhanh chóng đưa nam sinh bằng taxi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 45 phút.

Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh nhân hồi phục kỳ diệu. Ảnh: BVCC

Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất và phải sốc điện nhiều lần. Các bác sĩ đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực. Sau 45 phút, tim có mạch trở lại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Khi đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân đang thở máy qua ống nội khí quản, nhiều máu chảy qua đường thở, thở ngáp, tím tái.

“Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân tử vong ngay lập tức”, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Huy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực nhớ lại.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng, kèm tổn thương phổi nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là chức năng co bóp của tim chỉ còn 10–15%.

Theo bác sĩ Khánh, khó khăn của trường hợp này nằm ở việc bệnh nhân không chỉ suy tim mà đồng thời tổn thương phổi rất nặng. Ê-kíp quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời cả tuần hoàn và hô hấp. Đây là một trong những quyết định quan trọng trong quá trình hồi sức, giúp duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho cơ thể trong thời điểm tim và phổi đều không thể tự đảm bảo chức năng. Bên cạnh ECMO, bệnh nhân được điều trị bằng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu: thở máy, lọc máu, thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Những ngày điều trị tiếp theo tiếp tục xuất hiện nhiều biến chứng. Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, chảy máu nhiều tại các vị trí can thiệp và trong phế quản. Có những thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến phổi gần như không thể được thông khí. Đây là một trong những thời điểm đặc biệt căng thẳng với ê-kíp điều trị.

“Có những lúc gần như không thông khí được phổi bệnh nhân”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh nhân còn xuất hiện xuất huyết tiêu hóa, có thời điểm lượng máu mất khoảng 2.000 ml. Các bác sĩ phải tiến hành nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu. Trong suốt quá trình đó, bệnh nhân được theo dõi sát từng giờ, đồng thời xử trí các vấn đề về tuần hoàn, hô hấp, đông máu, xuất huyết và chức năng các cơ quan.

Với một bệnh nhân từng ngừng tuần hoàn kéo dài, nguy cơ tổn thương não luôn là vấn đề được các bác sĩ đặc biệt quan tâm. Bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp các biện pháp hồi sức và theo dõi chức năng thần kinh.

Sau thời gian trên, kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Các biện pháp hỗ trợ lần lượt được giảm. Bệnh nhân được rút ECMO. 2 ngày sau, bệnh nhân được ngừng lọc máu. Một tuần tiếp theo, canuyn mở khí quản được rút. Dẫn lưu màng phổi cũng được rút.

Điều quan trọng nhất là bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Những lo ngại ban đầu về tình trạng tổn thương não nặng sau ngừng tuần hoàn đã không xảy ra theo hướng xấu nhất. Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31/7, bệnh nhân được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Theo bác sĩ Khánh, trường hợp của nam sinh 17 tuổi cũng là một lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các biểu hiện bất thường sau nhiễm virus. Viêm cơ tim là tình trạng viêm các tế bào cơ tim, có thể làm tổn thương cơ tim, ảnh hưởng đến khả năng co bóp, dẫn truyền điện và nhịp tim. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó người trẻ cũng có thể mắc.

Điều đáng lưu ý là giai đoạn đầu của bệnh có thể không có biểu hiện rõ ràng hoặc dễ bị nhầm với một đợt nhiễm virus thông thường. Những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi người, mệt mỏi có thể khiến người bệnh nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

Tuy nhiên, nếu sau đó xuất hiện mệt nhiều bất thường, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá. Đặc biệt, một cơn ngất ở người trẻ, nhất là xảy ra trong hoặc sau một đợt nhiễm virus, không nên bị xem nhẹ.

“Viêm cơ tim có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Thừa còn hơn thiếu”, bác sĩ Khánh khuyến cáo.

Từ trường hợp trên bác sĩ cảnh báo, người trẻ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “không có nguy cơ”. Khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đau ngực, khó thở, hồi hộp hoặc ngất sau một đợt bệnh, đừng chờ đợi đến khi cơ thể không còn đủ sức để lên tiếng.