Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tăng lên, động thái “nóng” của cơ quan chức năng

Tính đến chiều nay (10/10), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận ít nhất 18 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ do ăn bánh mì tại 1 điểm bán nổi tiếng nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Các bác sỹ đang chăm sóc cho số bệnh nhân bị ngộ độc. Ảnh: HX

Trong số người đã nhập viện điều trị, ở tại BVĐK Tư nhân Phúc Hưng có 13 người; BVĐK khu vực Sơn Tịnh có 3 người và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh là 2 người.

Tất cả bệnh nhân nhập viện tại các cơ sở y tế trên đều có triệu chứng tương đối giống nhau, như sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi đang ghi nhận tình hình vụ việc. Ảnh: HX

Qua khai thác thông tin, các bệnh nhân cho biết trước đó có mua và ăn bánh mì mua tại cùng một điểm bán nổi tiếng ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Vào chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở Y tế cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đã phối hợp với phường Cẩm Thành thành lập 3 đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm làm nguyên liệu và nhân của bánh mì.

1 trong số mẫu thực phẩm mà lực lượng chức năng đã lấy để kiểm tra. Ảnh: HX

Cụ thể đã lấy tổng cộng 13 mẫu thực phẩm, gồm các nguyên liệu làm nhân bánh mì, như chà bông, chả, pa tê, rau sống…. để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Song song đó, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và nhân viên tham gia chế biến của điểm bán này, để làm rõ nguyên nhân nghi gây ngộ độc thực phẩm.

Đến thời điểm này, địa phương đã ghi nhật ít nhất 18 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì. Ảnh: HX