Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống nước chè xanh mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước chè xanh mỗi ngày?

Nước chè xanh là một trong những loại đồ uống được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Dược sĩ Nguyễn Hồng cho biết, từ lâu, thức uống này đã được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có nước ta. Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã làm sáng tỏ hơn vai trò của nước chè xanh đối với sức khỏe.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước chè xanh mỗi ngày:

Cơ thể được bổ sung lượng lớn chất chống oxy hóa từ trà xanh

Một trong những thay đổi đầu tiên khi duy trì thói quen uống nước chè xanh mỗi ngày là cơ thể được bổ sung nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), catechin trong trà xanh có khả năng trung hòa các gốc tự do - những phân tử có thể làm tổn thương tế bào khi tích tụ quá mức.

Stress oxy hóa kéo dài được xem là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, chống oxy hóa từ thực phẩm chỉ là một phần của lối sống lành mạnh.

Tim mạch có thể nhận được nhiều lợi ích hơn

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), các thực phẩm giàu polyphenol, bao gồm trà xanh, có thể góp phần cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Chè xanh là thức uống quen thuộc của nhiều gia đình

Một số nghiên cứu quan sát quy mô lớn và phân tích gộp cho thấy những người thường xuyên uống trà xanh có xu hướng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ so với người ít uống; ghi nhận trà xanh có thể giúp giảm nhẹ:

- Cholesterol LDL (“cholesterol xấu”)

- Cholesterol toàn phần

- Một phần triglyceride

Não bộ tỉnh táo hơn nhưng ít gây bồn chồn hơn cà phê

Nhiều người nhận thấy mình tập trung tốt hơn sau khi uống trà xanh. Điều này được giải thích bởi sự kết hợp giữa: Caffeine (với hàm lượng thấp hơn cà phê, L-theanine - một acid amin gần như đặc trưng của trà.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, L-theanine có thể phối hợp với caffeine giúp cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin mà ít gây cảm giác bồn chồn hơn so với sử dụng lượng caffeine tương đương từ cà phê ở một số người. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng khác nhau giữa từng cá nhân.

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Trong vài năm gần đây, nhiều nghiên cứu tiếp tục đánh giá vai trò của trà xanh đối với chuyển hóa glucose. Một số tổng quan hệ thống cho thấy uống trà xanh có thể cải thiện nhẹ độ nhạy insulin hoặc hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở một số đối tượng.

Lưu ý, người bệnh vẫn cần ưu tiên chế độ ăn, vận động, giảm cân nếu thừa cân và sử dụng thuốc theo chỉ định.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nếu duy trì uống nước chè xanh cùng với chế độ ăn cân đối và hoạt động thể lực thường xuyên, người dùng có thể nhận được lợi ích cộng hưởng trong việc kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nước chè xanh không phải “thức uống đốt mỡ”, không thể thay thế chế độ ăn hợp lý và tập luyện.

Lưu ý về việc uống nước chè xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, mặc dù nước chè xanh có nhiều lợi ích, nhưng nếu uống quá nhiều, có thể gây một số vấn đề sức khỏe bao gồm:

Tác dụng phụ do caffeine: Lượng caffeine có trong nước chè xanh có thể gây ra mất ngủ, lo âu, và các vấn đề về tiêu hóa nếu uống quá nhiều (hơn 5-6 ly mỗi ngày).

Tổn thương gan: Uống nước chè xanh với số lượng quá lớn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Nước chè xanh chứa một hợp chất gọi là epigallocatechin gallate (EGCG), khi tiêu thụ quá mức có thể gây áp lực lên gan.

Giảm hấp thụ sắt: Nước chè xanh có thể làm giảm khả năng cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm, đặc biệt là nếu uống ngay sau bữa ăn. Điều này có thể dẫn đến thiếu sắt nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.

Rối loạn dạ dày: Nước chè xanh có tính axit nhẹ, nếu uống quá nhiều, có thể gây khó chịu cho dạ dày, đặc biệt là khi uống khi bụng đói.

Để tận dụng tối đa lợi ích của chè xanh mà không gặp phải tác dụng phụ, bạn nên uống 2-3 ly nước chè xanh mỗi ngày. Ngoài ra, cần lưu ý đến thời điểm sử dụng loại thức uống này. Theo đó, bạn nên uống nước chè xanh vào buổi sáng sẽ giúp tăng cường sự tỉnh táo, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngoài ra, không nên uống ngay sau bữa ăn để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.