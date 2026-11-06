Nữ sinh 14 tuổi đột quỵ nhồi máu não: Bác sĩ cảnh báo 3 thói quen ăn uống sai lầm nhiều gia đình Việt mắc phải

Nữ sinh 14 tuổi đột quỵ nhồi máu não, gia đình tiết lộ 3 thói quen ăn uống

Vừa qua, thông tin một nữ sinh mới 14 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não cấp sau khi xuất hiện triệu chứng yếu liệt tay chân, nói ngọng khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng.

Theo thông tin từ tờ The Paper, bệnh nhi được tiếp nhận tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc). Khi nhập viện, em đã có biểu hiện liệt một bên cơ thể, méo miệng. Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh sọ não xác định bệnh nhân bị đột quỵ.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện nữ sinh có nhiều thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài nhiều năm. Theo chia sẻ của gia đình, em thường xuyên uống trà sữa, đồ uống đóng chai thay nước lọc, gần như không uống nước đun sôi để nguội.

Bên cạnh đó, nữ sinh có thói quen ăn đồ ăn đặt bên ngoài thay vì dùng các bữa cơm gia đình. Những món như thịt nướng, đồ chiên rán cũng xuất hiện thường xuyên trong khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa.

Vì sao cha mẹ không nên nuông chiều con bằng trà sữa, đồ chiên rán và thức ăn mặn?

Theo SKĐS, khảo sát thực tế tại các cổng trường và căng tin bán trú cho thấy một bức tranh đáng lo ngại. Những món ăn khoái khẩu của trẻ em như xúc xích rán, gà viên tẩm bột, hay các loại sốt chấm đều chứa hàm lượng muối và chất điều vị rất cao.

Song song đó là sự bùng nổ của các loại nước giải khát, trà sữa và bánh ngọt trong giờ giải lao. Thói quen tiêu thụ thực phẩm đậm đà này đã vô tình "lập trình" lại vị giác của trẻ, khiến những món rau củ luộc hay canh nhạt trở nên kém hấp dẫn.

PGS.TS Trần Thanh Dương (Viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia) cho biết dinh dưỡng trong hai năm đầu đời đóng góp tới 80% trọng lượng não bộ và dự phòng các bệnh mạn tính khi trưởng thành. Nếu giai đoạn này trẻ được nuôi dưỡng tốt có thể sẽ tăng chiều cao từ 25 cm trong 12 tháng đầu và 10cm/năm trong năm tiếp theo.

Vì vậy việc nạp quá nhiều natri (muối) và đường tự do ngay từ nhỏ có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì và tăng huyết áp ở lứa tuổi học đường. Dư thừa đường không chỉ gây sâu răng mà còn làm tăng nguy cơ kháng insulin, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và gây ra những xáo trộn về tâm trạng của trẻ. Trong khi đó, thói quen ăn mặn tạo áp lực lên thận và hệ mạch máu, là mầm mống cho các bệnh tim mạch sau này.

Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ ngay từ tuổi học đường

Để góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạn chế các yếu tố nguy cơ đột quỵ về lâu dài, cha mẹ cần quan tâm đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của con ngay từ nhỏ.

Gia đình nên ưu tiên các bữa ăn đa dạng, cân đối giữa rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và nguồn đạm phù hợp. Hạn chế đồ uống có đường, thức ăn nhanh, món chiên rán nhiều dầu mỡ và thực phẩm chứa nhiều muối. Nước lọc nên là lựa chọn chính để bổ sung nước hằng ngày.

Bên cạnh dinh dưỡng, trẻ cần duy trì vận động thể chất phù hợp, hạn chế thời gian ngồi lâu, ngủ đủ giấc và kiểm soát cân nặng. Cha mẹ cũng nên quan tâm đến những dấu hiệu bất thường như tăng cân nhanh, mệt mỏi kéo dài hoặc các biểu hiện sức khỏe khác để đưa trẻ đi khám khi cần thiết.

Đặc biệt, không nên nghĩ đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa đi cấp cứu ngay, không chủ quan vì tuổi còn nhỏ. Việc xây dựng lối sống lành mạnh trong gia đình và nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo là những điều thiết thực cha mẹ có thể làm để bảo vệ sức khỏe của con.

Ảnh minh họa.

3 dấu hiệu nhận diện sớm đột quỵ

Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột và gây tổn thương não nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời. Cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu cảnh báo điển hình, không chủ quan khi trẻ xuất hiện bất thường về vận động, khuôn mặt hoặc lời nói.

Có thể ghi nhớ nhanh bằng quy tắc FAST:

Méo miệng, lệch mặt (Face): Khi cười hoặc nói, một bên mặt có thể xệ xuống, miệng méo, hai bên mặt không cân đối.

Yếu hoặc tê một bên tay (Arm): Trẻ đột ngột yếu, tê hoặc không thể nâng một bên tay; đôi khi kèm yếu chân cùng bên.

Nói ngọng, nói khó (Speech): Trẻ nói không rõ, phát âm khó khăn, nói lắp bất thường hoặc không hiểu lời người khác.

Ngoài ba dấu hiệu trên, trẻ cũng có thể đột ngột nhìn mờ, nhìn đôi, chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội hoặc lú lẫn. Những biểu hiện này cần được chú ý, nhất là khi xuất hiện đột ngột.