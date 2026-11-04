Thức quả "quốc dân" giúp giảm cân, đẹp da và ngăn ngừa đột quỵ

Cung cấp nước tức thì và bù đắp điện giải cho cơ thể

Thành phần của dưa hấu phần lớn là nước, kết hợp cùng các khoáng chất thiết yếu như Kali và Magie. Việc thưởng thức dưa hấu trong những ngày nắng nóng hay sau khi tập luyện thể thao giúp cơ thể nhanh chóng bù đắp lượng nước và điện giải đã mất qua mồ hôi, ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, đau đầu và say nắng hiệu quả.

Bảo vệ tim mạch vững chắc nhờ lycopene và citrulline

Dưa hấu là một trong những nguồn cung cấp Lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng, dồi dào nhất trong tự nhiên. Lycopene giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và hạ huyết áp. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa Citrulline, một loại axit amin giúp kích thích sản sinh Nitric Oxide, làm thư giãn các mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu trơn tru, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Dưa hấu không chỉ đơn thuần là món ăn giải khát quốc dân mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao như một "kho báu" dưỡng chất cho sức khỏe.

Kháng viêm và giảm đau nhức cơ bắp

Sự kết hợp giữa Lycopene và Vitamin C trong dưa hấu tạo thành bộ đôi chống viêm mạnh mẽ, giúp làm dịu các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng Citrulline cao trong dưa hấu đã được chứng minh có khả năng làm giảm tình trạng đau mỏi cơ bắp sau khi vận động nặng, giúp các mô cơ phục hồi nhanh chóng hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chỉ cần một phần ăn dưa hấu vừa đủ đã có thể đáp ứng lượng lớn nhu cầu Vitamin C và Vitamin A hàng ngày của cơ thể. Vitamin C giúp kích thích sự sản sinh của các tế bào bạch cầu, nâng cao "hàng rào" miễn dịch chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp, trong khi Vitamin A giúp bảo vệ niêm mạc cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang trong quá trình giữ dáng hay giảm cân, dưa hấu chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng. Dưa hấu sở hữu lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ. Lượng nước dồi dào giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, đồng thời kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.

Bảo vệ thị lực và tăng cường sức khỏe đôi mắt

Dưa hấu rất giàu Vitamin A, Beta-carotene, Lutein và Zeaxanthin - những dưỡng chất vàng cho đôi mắt. Các hợp chất này giúp bảo vệ điểm vàng và võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh cũng như các gốc tự do, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Nuôi dưỡng làn da và tóc luôn tươi trẻ, mịn màng

Sự kết hợp giữa Vitamin A, Vitamin C và lượng nước dồi dào trong dưa hấu mang lại lợi ích làm đẹp tuyệt vời cho phái đẹp. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh Collagen giúp da giữ độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn sớm, trong khi Vitamin A hỗ trợ tái tạo tế bào da và niêm mạc tóc, giữ cho làn da luôn căng mọng và mái tóc chắc khỏe.

Nên ăn dưa hấu mỗi ngày bao nhiêu thì tốt ?

- Với người trưởng thành khỏe mạnh, có thể lựa chọn một khẩu phần trái cây vừa phải, chẳng hạn khoảng 1 phần dưa hấu cắt miếng, tương đương khoảng 150-200g, tùy nhu cầu năng lượng và lượng trái cây ăn trong ngày.

- Nên ưu tiên dưa hấu tươi, ăn nguyên miếng thay vì uống nước ép có thêm đường. Đồng thời, hãy kết hợp nhiều loại trái cây khác nhau để bổ sung đa dạng vitamin, khoáng chất và chất xơ. Dưa hấu đã cắt nên được bảo quản trong tủ lạnh, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Trước khi bổ, cần rửa sạch vỏ để hạn chế vi khuẩn từ bên ngoài lây sang phần thịt quả.