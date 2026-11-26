Không ăn quá muộn

Nên duy trì khoảng cách khoảng ba tiếng giữa bữa tối và giờ đi ngủ. Ăn xong lúc 8-9 giờ rồi nằm nghỉ ngay có thể gây trào ngược, đầy bụng, khiến giấc ngủ gián đoạn. Người cao tuổi dễ gặp tình trạng này hơn do nhu động tiêu hóa chậm. Ăn tối muộn còn khiến nhiều người chọn món qua loa như mì hoặc bánh ngọt, dẫn đến bữa ăn thiếu cân đối, không đủ rau, chất đạm và tinh bột.

Không ăn quá no

Chỉ nên ăn đến khi cảm thấy vừa đủ (no khoảng 70- 80%), bụng không căng tức và không còn muốn ăn thêm. Thói quen ăn nhiều vào bữa tối về lâu dài khiến năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ, làm tăng cân, tăng mỡ máu. Đi ngủ trong tình trạng bụng quá no khiến hệ tiêu hóa phải làm việc thay vì nghỉ ngơi, gây cản trở giấc ngủ.

Hạn chế món nhiều dầu mỡ và muối

Nếu thường xuyên dọn các món như cá kho, sườn chiên, rau củ muối cùng lúc, lượng chất béo và muối trong một bữa sẽ tăng cao. Việc kiểm soát lượng chất béo và muối tiêu thụ là nguyên tắc quan trọng trong phòng ngừa, quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Ăn tối đậm vị trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho huyết áp và mỡ máu. Vì vậy, nên hạn chế các món kho, om, chiên xào đậm đà, thay bằng cách chế biến thanh đạm hơn như hấp, hầm hoặc xào ít dầu.

Bữa tối quá nhiều gia vị hoặc dầu mỡ dễ gây các vấn đề sức khỏe mạn tính. Ảnh: Aboluowang

Không ăn quá sơ sài

Một bát rau hoặc cháo trắng vào bữa tối tuy thanh đạm nhưng không cung cấp đủ chất đạm. Tình trạng thức giấc vì đói giữa đêm và mất cơ theo thời gian khá phổ biến ở người lớn tuổi.

Bữa tối nên có một phần nhỏ thực phẩm giàu đạm như cá, tôm, các sản phẩm từ đậu nành, trứng hoặc thịt nạc, ăn kèm rau củ. Cách kết hợp này giúp no lâu hơn so với chỉ ăn cháo, đồng thời đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Một bữa ăn cân đối có thể gồm một nửa là rau, phần còn lại chia đều cho thực phẩm giàu đạm và tinh bột.

Hạn chế đồ ngọt và quá nhiều tinh bột vào bữa tối

Ăn nhiều cơm trắng, mì, chè ngọt hoặc bánh ngọt trong cùng một bữa dễ khiến đường huyết tăng sau ăn, lâu dần dễ gây nguy cơ tiểu đường. Nên kết hợp gạo trắng với ngũ cốc nguyên hạt, ăn rau và thực phẩm giàu đạm trước khi dùng tinh bột để giúp đường huyết ổn định hơn. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa yếu không nên chuyển hoàn toàn sang ăn ngũ cốc nguyên hạt đột ngột vì dễ bị đầy hơi. Tốt hơn hết là kết hợp xen kẽ với tinh bột tinh chế.

Không ăn tùy tiện

Vừa xem tivi vừa ăn hoặc trò chuyện trong bữa dễ khiến ăn quá lượng cần thiết mà không nhận ra. Uống thêm rượu bia, nhấm nháp hạt hướng dương hay dùng nước ngọt sau bữa ăn cũng làm tăng lượng calo nạp vào. Nên ưu tiên các món canh thanh nhẹ như canh rau, canh trứng, tránh dùng nước canh đặc chan cơm. Đồng thời, hạn chế uống nhiều nước sát giờ đi ngủ để tránh tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ.

Không nằm ngay sau khi ăn hoặc tùy tiện ăn khuya

Sau bữa tối, nên đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10-20 phút hoặc làm một số việc nhà như dọn bát đĩa, tránh nằm dài trên sofa ngay. Nếu thực sự đói vào ban đêm, có thể ăn một chút thức ăn dễ tiêu như uống một cốc sữa ấm hoặc ăn một miếng bánh bao nhỏ, thay vì cố nhịn đói hoặc chọn các món như đồ nướng, mì ăn liền.